به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی علویان مهر، عصر یکشنبه در نشست خبری در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: تحولات در سازمان ISC در راستای اجرای الزامات برنامه هفتم توسعه و تلاش برای هم‌سطح‌سازی ISC با پایگاه‌های استنادی معتبر بین‌المللی نظیر ISI و اسکوپوس صورت می‌گیرد و بدون تحول دیجیتال، دستیابی به اهداف استنادی ممکن نخواهد بود.

وی هدف از این نشست را تشریح دو طرح تحولی «دیجیتال» و «نظام استناد» اعلام کرد که از بدو تغییر مدیریت به عنوان یک ضرورت زیرساختی و محتوایی احساس شده است.

علویان‌مهر تأکید کرد که ISC متعهد است خود را هم‌ردیف نظام‌های استنادی بزرگ دنیا مانند ISI و اسکوپوس قرار دهد، هرچند در حال حاضر از نظر محتوا و زیرساخت عقب‌تر است. این تغییرات، همسو با برنامه هفتم توسعه کشور است که الزاماتی را برای وزارت علوم در این زمینه تعریف کرده است.

علویان مهر با تشریح پنج هدف مرتبط با ISC در برنامه هفتم توسعه، شامل: حمایت از تحقیقات هدفمند، ارتقای کیفی مقالات، افزایش تعاملات بین‌المللی، تقویت پایگاه اطلاعاتی و حضور بیست دانشگاه ایرانی در بین ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا، اظهار کرد که دو طرح تحولی ISC برای تحقق این اهداف تدوین شده است.

علویان مهر تصریح کرد که زیرساخت‌های دیجیتال، شامل دیتاسنترها و نرم‌افزارها، باید متحول شده و فرآیندهای دستی و نیمه‌دستی به سامانه‌های هوشمند مجهز شوند.

وی تأکید کرد که هوشمندسازی به دلیل پیشرفت جهانی در هوش مصنوعی، یک الزام است و تحول دیجیتال پیش‌نیاز اجرای تحول استنادی محسوب می‌شود.

تمرکز بر هوشمندسازی حمایت از تحقیقات، ارتقای مرجعیت نشریات و تقویت دیپلماسی علم و فناوری

علویان مهر، ضمن تشریح وظایف مؤسسه ISC در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت، بر اجرای پنج محور کلیدی که با طرح‌های تحولی این مؤسسه هم‌راستا هستند، تأکید کرد.

وی در خصوص مورد نخست، گفت: در راستای حمایت از تحقیقات هدفمند و تقاضامحور، که وزارت علوم و بهداشت متولیان اصلی آن هستند، ISC از طریق سامانه نظام ایده‌ها و نیازها، خدمات خود را متحول می‌سازد تا حمایت‌ها هوشمند شده و تنوع ایده‌پردازان و نیازپردازان افزایش یابد.

رئیس مؤسسه ISC، ارتقای کیفی مقالات و سطح استاندارد نشریات را یکی از وظایف محوری ISC دانست و گفت: این نهاد با تدوین برنامه‌های منسجم و همکاری با وزارتین، در حال بالا بردن استاندارد نشریات کشور است تا مرجعیت و قابلیت رؤیت مقالات ایرانی در سطح جهانی افزایش یابد. برای تحقق این هدف، کارگاه‌هایی برای سردبیران نشریات وزارت علوم و به زودی وزارت بهداشت برگزار می‌شود. این اقدامات بین‌المللی بوده و برنامه‌ریزی‌هایی برای همکاری با کشورهای اسلامی و حتی روسیه جهت ارتقای سطح کیفی نشریات آن‌ها نیز در دست اجرا است.

علویان مهر ادامه داد: محور سوم، افزایش تعاملات بین‌المللی است که جنبه جهانی اقدامات قبلی را پوشش می‌دهد. همچنین، فعال‌تر کردن دیپلماسی علم و فناوری کشور با هماهنگی وزارت امور خارجه در دستور کار است تا فرآیندهای اداری سفرهای بین‌المللی کارکنان به حداقل برسد.

وی افزود: در حوزه تقویت پایگاه اطلاعاتی استنادی ISC، هدف نمایه کردن نشریات کشورهای اسلامی و دیگر نقاط جهان است.

علویان مهر اعلام کرد که ISC قصد دارد تا پایان سال جاری به هدف ذکر شده در قانون برنامه هفتم مبنی بر نمایه کردن دو هزار نشریه دست یابد و برای سال آینده هدف‌گذاری بلندپروازانه‌تری را در نظر گرفته است. این تحول، جایگاه نمایه سازی ISC را به شدت ارتقا خواهد داد.

وی در نهایت به هدف حضور ۲۰ دانشگاه ایرانی در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۵ دانشگاه ایرانی در این رتبه‌بندی قرار دارند. رسیدن به این هدف بزرگ، هرچند بسیار دشوار و نیازمند منابع مالی فراوان است، اما ISC در کنار وزارت علوم و دانشگاه‌ها برای دستیابی به آن تلاش خواهد کرد.

رئیس مؤسسه ISC در خاتمه اطمینان داد که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، در سال‌های آتی شاهد مؤسسه ISC کاملاً متفاوتی خواهند بود که رسالت خود را به نحو احسن به انجام خواهد رساند.