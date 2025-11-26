فهرست پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد دنیا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه شاخصهای اساسی علم (ESI) فهرست پژوهشگران پر استناد را در بازه زمانی ۱۰ ساله بهصورت دوماهنامه منتشر میکند. پژوهشگران در هر رشته بر حسب تعداد استنادهایی که در پایگاه وب آو ساینس دریافت کردهاند مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرند و بهعنوان پژوهشگران پر استناد یک درصد برتر معرفی میشوند. بنابراین معیار انتخاب پژوهشگران در این فهرست، تعداد استنادهای صورتگرفته به تولیدات علمی آنها است. ازاینرو، پژوهشگرانی که توانستهاند بر اساس فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی خود در ده سال اخیر بیشترین تعداد استنادها را دریافت کنند، در دسته پژوهشگران پر استناد یک درصد جهان قرار میگیرند.
بر پایه تحلیلهای مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، تعداد یکهزار و ۱۴۲ پژوهشگر از کشور ایران در سال ۱۴۰۴ در فهرست پژوهشگران یک درصد برتر دنیا قرار میگیرند. این گزارش، پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد جهان را در ۲۲ حوزه موضوعی علوم و علوم اجتماعی در شش فهرست (آبانماه ۱۴۰۳ الی شهریور ۱۴۰۴) معرفی میکند.
لازم به ذکر است؛ فهرست منتشر شده در سامانه پژوهشگران پر استناد قابل مشاهده است.
