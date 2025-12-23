وام ۴۰۰ میلیونی؛ سقف تسهیلات مستاجران تحت پوشش بدون تغییر ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سقف تسهیلات ارزان قیمت ودیعه و خرید مسکن برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و بیماران مستمند و معسر، ۴ میلیارد ریال معادل ۴۰۰ میلیون تومان پیشنهاد شده است که نسبت به سال ۱۴۰۴ تغییری نداشته است.

در سال جاری، دولت در قالب طرح حمایتی، تسهیلات ودیعه مسکن مددجویان زیر پوشش بنیاد شهید، کمیته امداد و بهزیستی را به صورت قرض‌الحسنه و با بازپرداخت ۱۰ ساله، ۴۰۰ میلیون تومان اعلام کرده بود.

این تسهیلات از محل ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده در بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تأمین می‌شود.