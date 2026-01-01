به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نصرت الله کریمی در تشریح این خبر گفت: مأموران انتظامی پاسگاه پهل شهرستان خمیر روز گذشته حین کنترل و پایش خودروهای عبوری محور خمیر به لارستان به یک دستگاه خودرو وانت نیسان مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از آن ۶ هزار و ۱۳۲ عدد انواع نوشیدنی‌های انرژی زای خارجی قاچاق کشف کردند.

این مسئول انتظامی با بیان اینکه کارشناسان ارزش مالی کالاهای قاچاق کشف شده از این خودرو را ۶ میلیارد ریال برآورد کردند، اظهار داشت: در این رابطه یک متهم راننده خودرو دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.