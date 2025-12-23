توقیف خودرو حامل احشام قاچاق در ایست و بازرسی خمیر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نصرت الله کریمی با اعلام این خبر گفت: مأموران انتظامی پاسگاه پهل شهرستان خمیر در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و احشام روز گذشته حین کنترل و پایش خودروهای عبوری به یکدستگاه خودرو وانت آریسان مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۳۶ رأس دام زنده قاچاق کشف کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی احشام قاچاق کشف شده از این بارانداز را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۴ میلیارد ریال عنوان کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمیر با اشاره به اینکه قاچاق از عوامل ناامنی اقتصادی است، اظهار داشت: تلاش برای مبارزه با قاچاقچیان کالا در دستور کار مأموران انتظامی استان است و با عوامل قاچاق با جدیت و اقتدار و برابر قانون برخورد می‌گردد.