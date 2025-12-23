  1. استانها
  2. هرمزگان
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۵

توقیف خودرو حامل احشام قاچاق در ایست و بازرسی خمیر

توقیف خودرو حامل احشام قاچاق در ایست و بازرسی خمیر

بندرخمیر- فرمانده انتظامی شهرستان خمیر از کشف ۳۶ رأس دام زنده قاچاق از یک خودرو در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نصرت الله کریمی با اعلام این خبر گفت: مأموران انتظامی پاسگاه پهل شهرستان خمیر در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و احشام روز گذشته حین کنترل و پایش خودروهای عبوری به یکدستگاه خودرو وانت آریسان مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۳۶ رأس دام زنده قاچاق کشف کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی احشام قاچاق کشف شده از این بارانداز را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۴ میلیارد ریال عنوان کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمیر با اشاره به اینکه قاچاق از عوامل ناامنی اقتصادی است، اظهار داشت: تلاش برای مبارزه با قاچاقچیان کالا در دستور کار مأموران انتظامی استان است و با عوامل قاچاق با جدیت و اقتدار و برابر قانون برخورد می‌گردد.

کد خبر 6699503

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها