قرص های مکملی قاچاق وارد میناب بازار نشدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی بیان داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته حین کنترل محورهای موصلاتی به یک دستگاه خودرو نیسان مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۱۰ هزار ۱۷۰ عدد انواع قرص مکملی قاچاق کشف و ضبط کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی قرص‌های مکملی قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۹ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان میناب با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا اقدامی برای حفظ و استقرار امنیت اقتصادی کشور است، از عموم شهروندان خواست: در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه قاچاق کالا در سطح خرد و کلان و هرگونه اطلاعات و اخباری را در زمینه مسائل امنیتی و انتظامی به مرکز فوریت‌های ۱۱۰ پلیس اعلام کنند.