۳ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۹

شریفی: ۳۳ فوتی با تست مثبت آنفلوانزا امسال در یزد ثبت شد

یزد_ سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به ثبت ۳۳ فوتی در ۹ ماهه نخست سال جاری با تست مثبت آنفلوانزا گفت: طی دو هفته اخیر بروز آنفلوانزا در استان یزد روند کاهشی داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود شریفی گفت: با عبور از قله موج آنفلوانزا در هفته دوم آذر ماه که بالاترین تعداد موارد مثبت را به خود اختصاص داده بود، از هفته سوم آذر، روند کاهشی بیماری آغاز شد و این شرایط در هفته پایانی آذر هم ادامه پیدا کرد.

وی اظهار داشت: در هفته گذشته درصد تست مثبت آنفلوانزا در استان یزد به ۲۳.۸ درصد رسید که با وجود روند کاهشی، این شاخص همچنان درصد بالایی را به خود اختصاص داده و لزوم رعایت آداب بهداشت تنفسی همچنان مورد تاکید می‌باشد.

شریفی تصریح کرد: در ۹ ماهه نخست سال جاری ۳۳ فوت با تست مثبت آنفلوانزا در استان یزد ثبت شده است.

