به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری، ظهر یکشنبه در مراسم بزرگداشت روز دانشجو در شیراز با اشاره به اینکه ثبت ۱۶ آذر در تقویم رسمی کشور نشاندهنده وزن و اهمیت این قشر است، افزود: دانشجوی ایرانی از ابتدای نهضت اسلامی تا دوران دفاع مقدس و پس از آن، با علم، آگاهی و عدالتخواهی منشأ تحول بوده است.
وی نمونههای متعددی از نقش دانشجویان در تحولات تاریخی کشور برشمرد و تصریح کرد: هستههای اولیه سپاه پاسداران، جهاد سازندگی، بخش مهمی از مدیریت مهندسی جنگ و حتی بنیانهای صنایع دفاعی کشور توسط دانشجوها شکل گرفت، تجربیاتی که در دوران دفاع مقدس حاصل شد، امروز ایران را در تراز جهانی در حوزه پزشکی و فناوری دفاعی قرار داده است.
استاندار فارس با تأکید بر ادامه این نقشآفرینی در شرایط فعلی کشور گفت: امروز ایران با چالشهایی از جمله ناترازی آب و گاز و مشکلات اقتصادی مواجه است. دولت شجاعانه این مسائل را با مردم صادقانه در میان گذاشته و انتظار دارد دانشجویان همانگونه که در گذشته به وظیفه خود عمل کردند، اکنون نیز با ارائه راهکارهای علمی به حل مشکلات کشور کمک کنند.
امیری ضمن اشاره به ضرورت پویایی دانشگاهها گفت: دانشجو باید پرسشگر و مطالبه گر باشد، سکوت دانشگاه به سود جامعه نیست، دانشجویان به مثابه مؤذن جامعهاند؛ اگر بانگ بیدارباش نزنند، جامعه دچار غفلت میشود.
وی همچنین از برگزاری نشستهای مستمر با نمایندگان تشکلهای دانشجویی خبر داد و تأکید کرد: مسئولان باید پاسخگو باشند و ارتباطشان با دانشگاه تقویت شود.
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود به حمایتهای انجامشده از حوزه آموزش عالی استان اشاره کرد و افزود: با وجود محدودیت منابع و فشار تحریمها، اعتبارات فارس در سال ۱۴۰۳ بهطور قابل توجهی افزایش یافت و بخش مهمی از این منابع به دانشگاهها اختصاص پیدا کرده است، در موضوع خوابگاهها نیز میزان حمایتهای استانی بیش از تعهدات وزارت علوم بوده است.
وی همچنین با رد هرگونه دخالت استانداری در انتصابات دانشگاهی خاطرنشان کرد: استقلال دانشگاه یک اصل است و هیچکس حق ندارد این استقلال را مخدوش کند. انتخاب مدیران باید صرفاً بر اساس شایستگی علمی باشد.
امیری با اشاره به برگزاری رویدادهای فرهنگی و بینالمللی در فارس از جمله میزبانی جشنواره جهانی فیلم فجر و نشستهای اقتصادی منطقهای گفت: شیراز باید جایگاه واقعی خود را بهعنوان قطب فرهنگ، دانش و دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی بازیابد، برگزاری چنین رویدادهایی پاسخی عملی به تلاش دشمن برای انزوای ایران است.
وی ضمن تأکید بر بهرهگیری از ظرفیتهای زنان و جوانان در مدیریت استان گفت: در یک سال گذشته ۱۷۷ انتصاب مدیریتی در فارس داشتهایم که سهم قابل توجهی از آن مربوط به بانوان متخصص بوده است. استان فارس متعلق به همه جریانهاست و توسعه با وفاق و همافزایی محقق میشود.
