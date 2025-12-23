به گزارش خبرگزاری مهر، در ششمین همایش ملی پژوهشگران، دانش‌آموختگان و دانشجویان فرش ایران، پایان‌نامه سپهر قاسمی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته فرش دانشگاه شیراز، به عنوان «پایان‌نامه برتر» انتخاب شد.

این پژوهش که با عنوان «مطالعه ویژگی‌های بافت قالی‌های منطقه همدان» با راهنمایی اشکان رحمانی و مشاوره سید علی‌اکبر سیدی انجام شده است، در رقابت با پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان رشته‌های هنری سراسر کشور، موفق به کسب این عنوان شد.

هیئت داوران، دلیل اصلی انتخاب این اثر را جامعیت پژوهش، انسجام علمی و اتکای آن بر مطالعات میدانی و منابع معتبر اعلام کردند.

از دیگر دستاوردهای شاخص این پایان‌نامه، استخراج چهار مقاله علمی-پژوهشی است که در نشریات معتبر مورد تأیید وزارت علوم و نمایه‌شده در پایگاه ISC به چاپ رسیده است.