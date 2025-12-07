به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد علی‌نیا معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۸ تهران گفت: این نامگذاری در راستای تکریم خدمت‌گذاران واقعی مردم و تأکید بر نقش عدالت‌گستر آیت‌الله رئیسی در صیانت اجتماعی انجام شد. مرکز خدمات اجتماعی امروز نه‌تنها یک مرکز حمایتی، بلکه سنگری برای توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر است.

او با اشاره به مأموریت‌های این مرکز افزود: مرکز جامع خدمات اجتماعی منطقه ۸ در راستای مسئولیت اجتماعی مدیریت شهری، خدمات مشاوره‌ای و مداخله‌ای را برای خانواده‌ها و افراد آسیب‌دیده ارائه کرده و پیگیر رفع موانع زندگی آنان است.

علی‌نیا ادامه داد: مرکز استعدادیابی و آموزش کودکان آسیب‌پذیر در این مجموعه، به شناسایی توانایی‌ها و رشد مهارت‌های فردی و اجتماعی نسل آینده اختصاص دارد تا زمینه مسیر سالم و امیدبخشی در زندگی آنها فراهم شود.

وی همچنین بیان کرد: در کنار این خدمات، دو مرکز کارآفرینی ویژه بانوان و جوانان با آموزش صفر تا صد خیاطی، و نیز مرکز آموزشی و تولیدی چرم‌دوزی برای ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار و حمایت از افراد جویای کار فعالیت می‌کند.

معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه ۸ گفت: مرکز رشد مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز با هدف تقویت مهارت‌های رفتاری و اجتماعی نوجوانان راه‌اندازی شده است تا آنان بیاموزند هر فرد می‌تواند منشأ اثر و نقش‌آفرین در جامعه باشد.

وی در پایان تأکید کرد: این مجموعه با الگوگیری از روش و منش مردمی و ساده‌زیست سید محرومان، مسیر خدمت بی‌منت به مردم را ادامه خواهد داد و در کنار خانواده‌های نیازمند ایستاده است.