  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۳۲

توقیف ۲۹ خودروی شوتی در محورهای کهگیلویه و بویراحمد طی ۲۴ ساعت گذشته

توقیف ۲۹ خودروی شوتی در محورهای کهگیلویه و بویراحمد طی ۲۴ ساعت گذشته

یاسوج- فرمانده پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد از توقیف ۲۹ دستگاه خودروی شوتی حامل کالای قاچاق و دارای تغییر وضعیت در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

سرهنگ حسن دانایار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و برخورد با خودروهای شوتی در سطح محورهای مواصلاتی استان، مأموران پلیس راه با تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی موفق شدند طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۹ دستگاه خودروی شوتی را شناسایی و توقیف کنند.

وی اظهار کرد: این خودروها که عمدتاً حامل کالای قاچاق بوده و دارای تغییر وضعیت در ساختار فنی و ظاهری بودند، پس از هماهنگی‌های قضایی توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به خطرات تردد خودروهای شوتی در جاده‌ها تصریح کرد: این خودروها به دلیل سرعت غیرمجاز، تغییر در سیستم تعلیق و افزایش قدرت موتور، تهدیدی جدی برای ایمنی سایر کاربران جاده‌ای محسوب می‌شوند.

دانایار از تداوم طرح‌های مقابله‌ای در محورهای استان خبر داد و تأکید کرد: پلیس راه با قاطعیت با هرگونه تخلف حادثه‌ساز به ویژه در حوزه قاچاق کالا و تغییر وضعیت خودروها برخورد خواهد کرد تا امنیت و آرامش در جاده‌های استان حفظ شود.

کد مطلب 6747765

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها