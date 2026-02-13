توقیف ۲۹ خودروی شوتی در محورهای کهگیلویه و بویراحمد طی ۲۴ ساعت گذشته

سرهنگ حسن دانایار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا و برخورد با خودروهای شوتی در سطح محورهای مواصلاتی استان، مأموران پلیس راه با تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی موفق شدند طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۹ دستگاه خودروی شوتی را شناسایی و توقیف کنند.
وی اظهار کرد: این خودروها که عمدتاً حامل کالای قاچاق بوده و دارای تغییر وضعیت در ساختار فنی و ظاهری بودند، پس از هماهنگیهای قضایی توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.
فرمانده پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به خطرات تردد خودروهای شوتی در جادهها تصریح کرد: این خودروها به دلیل سرعت غیرمجاز، تغییر در سیستم تعلیق و افزایش قدرت موتور، تهدیدی جدی برای ایمنی سایر کاربران جادهای محسوب میشوند.
دانایار از تداوم طرحهای مقابلهای در محورهای استان خبر داد و تأکید کرد: پلیس راه با قاطعیت با هرگونه تخلف حادثهساز به ویژه در حوزه قاچاق کالا و تغییر وضعیت خودروها برخورد خواهد کرد تا امنیت و آرامش در جادههای استان حفظ شود.
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