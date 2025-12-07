به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو، به دانشگاه تربیت مدرس رفت.

در ابتدای این جلسه سید عباس صالحی، گفت: رویکردی که دولت نشان داد در ارتباط انسجام ملی با انتخاب استانداران اهل‌سنت و معاون رئیس‌جمهور اهل‌سنت بسیار مهم است. کشوری که بیش از هر زمان در معرض خطر است، باید به انسجام ملی خود بیندیشد. آرامش داشتن یک مسئله همیشگی است، اما انسجام ملی اهمیتی دوچندان دارد؛ چون بی‌توجهی به آن، مخاطرات جدی ایجاد می‌کند. در کشوری مثل ما که فقط در همین ۱۴ ماه گذشته با حوادث سنگینی روبه‌رو بوده است، طبیعی است که سیاست دولت در تقویت انسجام ملی اهمیت ویژه پیدا کند. توجه دولت به انتصاب مقاماتی که پیش از دولت چهاردهم در سطح کابینه یا ساختار اداره کشور حضور نداشتند، مانند انتخاب معاون رئیس‌جمهور اهل‌سنت و تعیین استانداران اهل‌سنت در استان‌هایی با اکثریت جمعیت اهل‌سنت، ضریب امنیت ملی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است.

صالحی ادامه داد: دانشگاه تربیت مدرس از دانشگاه‌هایی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت و به‌عنوان یکی از دانشگاه‌های تراز، مایه امید امثال ما بود؛ نسلی که در انقلاب حضور داشت و چشم‌انداز روشنی از یک دانشگاه پیشرو در ذهن داشت. دانشگاه تربیت مدرس محصول یک رؤیا بود؛ رؤیایی در عرصه علم، دانش، اقتدار علمی و دستاوردهایی که می‌توانست از چنین مجموعه‌ای برخیزد.

وی افزود: در ایران دانشگاه‌های مختلفی با پیشینه‌های مهم و ارزشمند وجود دارد، اما تربیت مدرس برای امثال بنده طعم متفاوتی دارد. چراکه در آن دوران، هم‌گام با فعالیت‌های ستاد انقلاب فرهنگی و سپس شورای عالی انقلاب فرهنگی، نگاه‌مان این بود که چگونه می‌توان میان علم و اقتدار پیوندی عمیق برقرار کرد؛ موضوعی که در سخنان رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید شده و تبدیل علم به یکی از پایه‌های اصلی اقتدار ملی را مطرح می‌کرد. اینها انتظارات و آرزوهایی بود که از دانشگاه تربیت مدرس داشتیم. بحمدالله این دانشگاه در مسیری که طی کرده با ۱۷ دانشکده، تربیت نیروهای متعدد، و حضور نسل شما دانشجویان عزیز—نشان داده است که می‌تواند ادامه‌دهنده همان مسیر و تحقق‌دهنده آن رؤیا باشد.

صالحی با بیان اینکه دانشگاه تربیت مدرس بعد از انقلاب دانشگاه تراز بوده است، گفت: تربیت مدرس برای من ویژگی دیگری دارد که در ستاد و شورای انقلاب فرهنگی همراه بوده‌ایم و رویایی که می‌خواهد در میان علم و اقتدار، قدرت ملی و اجتماعی ایجاد کند و علم را به هسته اصلی اقتدار ملی تبدیل کند، این انتظار ما از دانشگاه تربیت مدرس بود.

وزیر ارشاد ارتباط دولتمردان با دانشجویان را مهم دانست و گفت: دولتمردان باید ارتباط مداوم با دانشجویان برقرار کنند، روز دانشجو فرصتی برای مسئولان است تا بتوانند از نگاه و نقد دانشجویان بهره ببرند. ترکیب جوانی و علم قدرت مضاعفی است که دانشجویان از آن بهره می‌برند.

عباس صالحی گفت: ما در این چند دهه گرفتار تحریم‌های مختلف بودیم اما دو موج اصلی تحریم که از سال ۹۰ تا ۹۲ (پایان دوره احمدی‌نژاد) و سال ۹۷ با آمدن ترامپ در دولت روحانی داشتیم، صدمات زیادی به سرمایه گذاری، اقتصاد، علم و اجتماعی وارد کرده است.

وی به ناترازی در کشور اشاره کرد و گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد بیش از ۱۲ هزار مگاوات ناترازی داشتیم در ۱۴۰۳ بیش از ۱۶ هزار مگاوات ناترازی داشتیم. در بخش ناترازی بنزین سال ۹۶ بود که نیاز به واردات داشتیم ستاره خلیج فارس که راه افتاد این ناترازی بهم خورد و در سال ۹۷ و ۹۸ صادر کننده بنزین هم شدیم. در سال ۸۵ مصرف بنزین ما حدود ۲۷ و نیم میلیون لیتر بود و امسال این رقم به ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده و در نوروزی به ۱۶۰ میلیون لیتر هم رسیده و در شهریور به ۱۵۰ میلیون لیتر هم رسیدیم. این ناترازی برق و بنزین از گذشته با آن دولت مواجه بود.

صالحی ادامه داد: در این ۱۵ ماه، وقایعی بر ایران رخ داد که خیلی متفاوت بود و این حد اتفاقات را در ۳۰ سال هم نمی‌بینیم. اتفاقاتی که در آن مقصر نبودیم و دخیل هم نبودیم و از طرفی حجمی بر میراث گذشته هم بر دوش دولت بوده و هست. تاثیر شرایط جنگی و پس از جنگ بر سرمایه‌گذاری، بر تورم، بر اشتغال را نباید نادیده گرفت. حتی نزولات جوی کمتری داشتیم و امیدوارم از فردا شاهد آن باشیم. بنابر این امیدوارم نقدها با توجه به شرایط انجام شود و بدانیم چه ایام پرفراز و نشیبی را با هم داشتیم.

وزیر فرهنگ در دانشگاه تربیت مدرس درباره شرایط کشور، ادامه داد: انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را داشتیم و ۲۵ آبان ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد. از او نکاتی همچون شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی و فشارهای سیاسی و اقتصادی به یاد مانده بود. در ادامه سقوط بشار اسد و اتفاقات سوریه را در آذر ۱۴۰۳ داشتیم. در ادامه به جنگ ۱۲ روزه در ۲۳ خرداد رسیدیم. خسارت‌ها و پیامدهای جنگ ۱۲ روزه را در بخش مردمی، تاسیسات نظامی و هسته‌ای داشتیم و در ادامه در این شرایط اخیر به عنوان شرایط توقف آتش و نه حتی آتش بس قرار داریم و تامین منابع برای خسارت‌ها و ضرورت تامین منابع برای آمادگی‌ها وجود دارد. از طرفی شرایط جنگ و پس از جنگ بر سرمایه گذاری و انتظارات تورمی و اشتغال را داریم. در تیر و مرداد حدود ۶۰۰ هزار نفر از بازار اشتغال خارج شدند و جنگ بر کارگاه‌های کوچک تاثیر گذاشت.

وی افزود: در مهرماه به اسنپ بک رسیدیم علی رغم اینکه این امر مشروعیت نداشت. ایران به لحاظ حقوقی متعدد سخن گفت اما اسنپ بک بر فضای اقتصادی و سیاسی کشور تاثیر خود را گذاشت.