ورود سهمگین خریداران به بازار سهام؛شاخص کل تراز ۳.۷ میلیون را پودر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴، معاملات بورس اوراق بهادار تهران در شرایطی دنبال شد که بازار سهام از ابتدای روز با غلبه تقاضا همراه بود و شاخص‌های اصلی بورس و فرابورس در مسیر صعودی حرکت کردند؛ روندی که با بهبود جریان نقدینگی، افزایش صف‌های خرید و برتری محسوس خریداران حقیقی نسبت به فروشندگان همراه شد.

صعود پرقدرت شاخص کل در معاملات صبحگاهی

در جریان معاملات امروز، شاخص کل بورس تهران تا ساعت ۱۰:۲۰ با افزایش ۵۵,۳۶۷.۵۹ واحد نسبت به پایان روز کاری قبل به عدد ۳,۷۱۱,۴۴۱.۷۷ واحد رسید. بررسی دامنه نوسان روزانه شاخص کل نشان می‌دهد این نماگر در کمترین سطح روزانه روی عدد ۳,۶۷۷,۱۱۵.۰۶ واحد قرار داشت و در بیشترین مقدار به ۳,۷۱۰,۷۸۷.۹۲ واحد رسید که بیانگر حرکت پیوسته شاخص در مسیر افزایشی است.

همزمان با شاخص کل، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱۱,۵۶۹.۹۲ واحد به سطح ۱,۰۳۴,۸۲۲.۸۴ واحد صعود کرد که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از نمادهای کوچک و متوسط بازار نیز همسو با کلیت بازار، در مدار رشد قرار گرفتند.

رشد هماهنگ شاخص‌های قیمتی و بازارها

شاخص قیمت وزنی ارزشی با افزایش ۹,۷۳۲.۲۵ واحد به عدد ۶۵۲,۳۷۹.۸۱ واحد رسید و شاخص قیمت هم‌وزن نیز با افزایش ۵,۷۶۴.۳۴ واحد در سطح ۵۱۵,۵۶۷.۰۷ واحد ایستاد.

از سوی دیگر، شاخص آزاد شناور با ثبت افزایش ۶۵,۹۷۰.۹۳ واحد به عدد ۴,۶۶۹,۰۲۲.۱۷ واحد رسید که بیانگر نقش فعال سهام شناور در رشد امروز بازار است.

در تفکیک بازارها، شاخص بازار اول با افزایش ۵۰,۱۶۶.۷۶ واحد به سطح ۲,۹۹۴,۵۷۱.۱۹ واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز با افزایش ۸۱,۵۶۵.۹۷ واحد در عدد ۶,۶۱۸,۳۴۸.۵۶ واحد قرار گرفت.

ارزش بازار و آمار معاملات بورس تهران

ارزش روز بازار بورس اوراق بهادار تهران در معاملات امروز به ۱۱۰,۷۹۸,۷۷۰.۹۶۳ میلیارد تومان رسید.

تا ساعت ۱۰:۲۰، تعداد ۳۲۷,۷۲۶ معامله در بازار نقدی بورس به ثبت رسید که ارزش این معاملات ۸۱,۹۶۶.۳۱۰ میلیارد تومان و حجم آن‌ها ۱۸.۲۸۹ میلیارد سهم گزارش شد که نشان‌دهنده فعال بودن جریان دادوستد در بازار است.

نمادهای اثرگذار بر رشد شاخص کل

در میان نمادهای اثرگذار، نماد فملی با قیمت پایانی ۱۱,۰۹۰ ریال بیشترین نقش مثبت را بر شاخص کل ایفا کرد و اثر ۶,۶۸۲.۱۷ واحدی بر رشد شاخص داشت.

پس از آن، نماد فولاد با قیمت پایانی ۳,۷۷۰ ریال و اثر ۵,۰۷۴.۴۳ واحد، نماد وبملت با اثر ۳,۱۰۶.۹۳ واحد و نماد شستا با اثر ۲,۴۶۵.۸۹ واحد از عوامل اصلی تقویت شاخص بودند.

همچنین نمادهای فارس، وامید و پارسان نیز مجموعاً چند هزار واحد به رشد شاخص کل کمک کردند.

نمادهای پرتراکنش بورس بر اساس تعداد معاملات

بر مبنای تعداد معاملات، نماد داترا با ثبت ۵۰,۰۹۷ معامله پرتراکنش‌ترین نماد بازار امروز بود. پس از آن، نماد وبملت با ۲۶,۶۵۵ معامله، نماد خساپا با ۹,۹۹۳ معامله، نماد شستا با ۹,۳۳۲ معامله و نماد وتجارت با ۹,۰۵۶ معامله بیشترین تمرکز معاملات را به خود اختصاص دادند.

در ادامه، نمادهای خودرو و فولاد نیز هر یک بیش از ۷,۰۰۰ معامله را ثبت کردند که نشان‌دهنده توجه فعالان بازار به گروه‌های بانکی، خودرویی و فلزی است.

وضعیت نقدینگی و صف‌های خرید و فروش

بررسی جریان پول در بازار سهام نشان می‌دهد امروز ۵۹۰ میلیارد تومان ورود نقدینگی از محل فروش حقوقی‌ها ثبت شد. در مقابل، ۸۸۹ میلیارد تومان خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت به وقوع پیوست که همچنان بیانگر انتقال بخشی از منابع کم‌ریسک به بازار سهام است.

در پایان این مقطع از معاملات، ۲۰۹ نماد با صف خرید به ارزش ۳,۲۲۸ میلیارد تومان مواجه بودند، در حالی که تنها ۱۸ نماد صف فروش به ارزش ۲۲۵ میلیارد تومان داشتند.

همچنین ۳۸۲ نماد مثبت بدون صف و ۷۱ نماد منفی بدون صف در بازار مشاهده شد.

سرانه خرید حقیقی‌ها ۵۹.۵ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی‌ها ۳۴.۵ میلیون تومان گزارش شد که برتری تقاضای حقیقی را در سمت خرید نشان می‌دهد.

فرابورس ایران؛ حرکت همسو با بورس

در بازار فرابورس ایران نیز روندی همسو با بورس تهران شکل گرفت. شاخص کل فرابورس با افزایش ۳۹۱.۱۷ واحد به عدد ۳۱,۳۲۳.۸۴ واحد رسید.

ارزش بازار اول و دوم فرابورس ۱۷,۲۵۵,۲۸۹.۷۹۷ میلیارد تومان و ارزش بازار پایه ۳,۹۹۵,۸۸۰.۴۳۱ میلیارد تومان اعلام شد.

تعداد معاملات فرابورس به ۱۲۸,۲۲۸ معامله رسید و ارزش این معاملات ۴۸,۲۴۲.۷۹۳ میلیارد تومان با حجم ۵.۰۰۰ میلیارد سهم بود.

نمادهای اثرگذار و پرتراکنش فرابورس

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل فرابورس، نماد مارون با قیمت پایانی ۶۲,۳۵۰ ریال و اثر ۷۵.۱۶ واحد بیشترین نقش مثبت را داشت. پس از آن، نمادهای بپاس، کگهر، فزر، وسپهر و آریا بیشترین تأثیرات مثبت را بر این شاخص ثبت کردند.

بر اساس تعداد معاملات، نماد فزر با ۶,۶۸۰ معامله پرتراکنش‌ترین نماد فرابورس بود. نمادهای هانیکو با ۲,۴۹۰ معامله، زفارس با ۲,۳۰۱ معامله، کیسون با ۲,۱۲۲ معامله و پتوسعه با ۱,۷۱۹ معامله در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.