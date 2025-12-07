شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزاری مسابقات استقامت کیش را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، به دنبال برگزاری مسابقات دوِ استقامت در روز جمعه، ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴، در جزیره زیبای کیش، به استحضار مردم شریف ایران می‌رسد که اخیراً جریانات سازمان‌یافته و قبح‌شکن درصدد سوءاستفاده از ضرورت‌های ملی از جمله ایجاد نشاط و پویایی اجتماعی برآمده و اقدام به اجرای برنامه‌های هنجارشکن و تهدیدکننده امنیت اخلاقی و روانی جامعه می‌کنند که برنامه مذکور از جمله مصادیق آن است.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تأکید بر ضرورت توسعه برنامه‌های بانشاط و مفرح برای خانواده‌ها، کودکان، نوجوانان و جوانان، بر التزام مجریان به رعایت قوانین و ارزش‌های اخلاقی تأکید می‌کند.

این دبیرخانه اقدام قبح‌شکنانه مذکور و سایر موارد مشابه که بی‌تردید توسط جریان‌های معاند با ریشه خارجی برنامه‌ریزی و پشتیبانی می‌شوند را محکوم کرده و از دستگاه‌های امنیتی و قضائی می‌خواهد با شناسایی و برخورد قاطع با این جریانات سازمان‌یافته، مانع تکرار موارد مشابه شوند.

همچنین دستگاه‌های فرهنگی موظف‌اند با طراحی و اجرای برنامه‌های نشاط‌بخش، فاخر، پاک و در شأن شهروند ایرانی، اقدامات جدی و مؤثر انجام دهند. دبیرخانه شورا نیز به وظایف قانونی خود در این خصوص عمل خواهد کرد.