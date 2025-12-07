  1. دانشگاه و فناوری
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۹

شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزاری مسابقات استقامت کیش را محکوم کرد

در پی حواشی برگزاری مسابقات دو استقامت در جزیره کیش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی طی پیامی این رفتارهای قبح شکنانه و سازمان یافته را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، به دنبال برگزاری مسابقات دوِ استقامت در روز جمعه، ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴، در جزیره زیبای کیش، به استحضار مردم شریف ایران می‌رسد که اخیراً جریانات سازمان‌یافته و قبح‌شکن درصدد سوءاستفاده از ضرورت‌های ملی از جمله ایجاد نشاط و پویایی اجتماعی برآمده و اقدام به اجرای برنامه‌های هنجارشکن و تهدیدکننده امنیت اخلاقی و روانی جامعه می‌کنند که برنامه مذکور از جمله مصادیق آن است.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تأکید بر ضرورت توسعه برنامه‌های بانشاط و مفرح برای خانواده‌ها، کودکان، نوجوانان و جوانان، بر التزام مجریان به رعایت قوانین و ارزش‌های اخلاقی تأکید می‌کند.

این دبیرخانه اقدام قبح‌شکنانه مذکور و سایر موارد مشابه که بی‌تردید توسط جریان‌های معاند با ریشه خارجی برنامه‌ریزی و پشتیبانی می‌شوند را محکوم کرده و از دستگاه‌های امنیتی و قضائی می‌خواهد با شناسایی و برخورد قاطع با این جریانات سازمان‌یافته، مانع تکرار موارد مشابه شوند.

همچنین دستگاه‌های فرهنگی موظف‌اند با طراحی و اجرای برنامه‌های نشاط‌بخش، فاخر، پاک و در شأن شهروند ایرانی، اقدامات جدی و مؤثر انجام دهند. دبیرخانه شورا نیز به وظایف قانونی خود در این خصوص عمل خواهد کرد.

    نظرات

    • IR ۱۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 4
      پاسخ
      واقعا زحمت کشیدند پس از چند روز ...
    • IR ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 3
      پاسخ
      لطفاً بفرمائید شورای عالی انقلاب فرهنگی در طول این ده‌ها سال چه کرده که خانم‌های محجبه ، بی‌حجاب شدند !! حالا همان روش باید ادامه پیدا کند تا اثری از دین نماند ؟ لطفا بجای محکوم کردن ، راه نشان دهید .
    • IR ۲۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 1
      پاسخ
      خروجی بسیاری از موضوعات جامعه....از اقتصاد تا فرهنگ...نشان میدهد که.. هیچ مدیریت وکنترل و نظارتی بر نهاد ها و سازمان های جامعه نیست..

