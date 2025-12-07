به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی عصر یکشنبه در جمع دانشجویان با تبریک روز دانشجو، ضمن ابراز خرسندی از فضای نقدپذیر در محیط دانشگاه، اظهار داشت: از اینکه دانشجویان با شجاعت و جسارت و بدون لکنت سخن می‌گویند، خرسندم. این یکی از شعارهای دولت بود که محقق شده است، اگرچه مطالبات به حق دیگر مردم محقق نشده است، اما دولت پیگیر تمامی آن‌هاست.

وی افزود: سخنانی که از طیف‌های متفاوت دانشجویی شنیده شد، مشترکاً بر دفاع از مردم استوار بود و این موضوع، بنده را خشنود ساخت. خوشا به حال مردم که شما مدیران آینده آنان هستید.

مهاجرانی با تأکید بر حاکمیت زبان علم در دانشگاه‌ها، تصریح کرد: با وجود اختلاف‌نظرها، هنگامی که با زبان علم صحبت می‌کنیم، دیگر زبان همدیگر را بهتر درک می‌کنیم.

سخنگوی دولت به وضعیت منابع نفتی و گازی اشاره کرد و گفت: میزان استحصال روزانه ما از چاه‌های نفت و گاز، مجموعاً معادل ۸ میلیون بشکه در روز است که در سال بالغ بر ۱۸۰ میلیارد دلار درآمد ایجاد می‌کند. در حالی که پروژه‌های فرودگاهی بزرگی در جهان با کسری از این مبلغ تکمیل شده‌اند.

وی به موضوع ناترازی انرژی پرداخت و توضیح داد: در دولت اصلاحات قانونی برای افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی وجود داشت، اما با تصمیم بعدی مجلس، قانون تثبیت قیمت‌ها تصویب شد. این امر از اوایل دهه ۸۰ ما را به سمت ناترازی سوق داد. امروز ما با ناترازی بسیار بزرگ ۳۰ هزار مگاوات در بخش برق مواجه هستیم.

سخنگوی دولت با تشریح ساده موضوع، بیان کرد: قیمت‌گذاری عاملی است که می‌تواند جاذبه ایجاد کند. ما با قانونی که در کوتاه‌مدت موجب رضایت مردم شد، در درازمدت نارضایتی ساختیم. برای مثال، قطع برق یک شرکت صنعتی روزانه منجر به زیان سنگین یک همتی در یک استان می‌شود.

وی بیان کرد: آیا عقل سلیم حکم می‌کند که آنچه آیندگان در چاه‌های نفت دارند را ما مصرف کرده و در هوا بسوزانیم که منجر به آلودگی هوا، بیماری و سرطان و تحمیل هزینه‌های درمانی شود، صرفاً به دلیل عدم جسارت سیاست گذار در تغییر قیمت‌ها؟ دولت مصمم است این اصلاحات را به نفع مردم، محیط زیست و اقتصاد انجام دهد.

مهاجرانی همچنین با اشاره به وضعیت معیشت مردم و اینکه عدم اصلاح قیمت‌ها قدرت خرید مردم در طول این مدت افزایش نداده است گفت: علم اقتصاد می‌گوید برای کاهش تورم، باید ناترازی بودجه اصلاح شود.

سخنگوی دولت تأکید کرد: اصلاحات متعددی آغاز شده است؛ برای مثال، بانک آینده پس از سال‌ها مشکل، با جسارت دولت فعلی تعطیل و ساماندهی شد و باید این امر پذیرفته شود.

وی با یادآوری سختی‌های پیش روی دولت، اظهار داشت: این دولت در روز بعد از تحلیف رئیس جمهور، مهمانش هدف ترور و عملیات قرار گرفت و درگیر جنگ شد. شهادت هزار و ۱۱۰ نفر از هموطنان و دانشمندان فراموش نشده است. با وجود این شرایط دشوار، اطمینان می‌دهم که آینده روشن است، زیرا ما در مسیر اسلام گام برداشته‌ایم و شما دانشجویان، آینده‌سازان این سرزمین هستید.

سخنگوی دولت از پیشرفت در موضوعات اساسی که سال‌ها بر زمین مانده بود، خبر داد: نیروگاه خورشیدی که دهه‌ها به آن توجه نمی‌شد، امروز در حال کار است. پایان‌نامه لیسانس اینجانب در سال ۷۴ طراحی آبگرمکن خورشیدی بود، اما سه دهه گذشت و این جریان را نادیده گرفتن علم اقتصاد و حفظ قیمت‌های غیرمنطقی، به آن نپرداخت که منجر به تولید شرکت‌های زیان‌ده شد.

وی با اعلام اینکه سهم انرژی خورشیدی کنونی نسبت به ابتدای دولت سه و نیم برابر شده و به ۳۵۰۰ مگاوات رسیده است، خاطرنشان کرد: این عدد تا پایان دولت به ۱۲ هزار مگاوات برسد.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه رئیس جمهور بیش از ۶۰ جلسه آموزش و پرورشی برگزار کرده است، گفت: دو پروژه اصلی دولت را ساخت و تجهیز مدرسه و بهبود کیفیت آموزشی این سطح از کار در این حوزه توسط هیچ دولتی انجام نشده است.

وی در مورد نظام سلامت، جدی بودن مشکل نظام ارجاع را یادآور شد و گفت: با توجه به گرایش شدید به تخصص، در سال‌های آینده با بحران پزشک عمومی مواجه خواهیم شد. این مشکل در دنیا با نظام پزشک خانواده حل شده است.

سخنگوی دولت به الگوی کشت نامتناسب اشاره کرد: در کشور ما کاشت برنج در ۱۷ استان، انجام می‌شد این نشان‌دهنده عدم رعایت محیط زیست و توسعه متناسب با اقلیم است. این میزان کاشت به ۵ استان کاهش یافته است. ما باید در زیرساخت‌هایی مانند چرخش آب و استفاده از آب‌های خاکستری سرمایه‌گذاری کنیم و دولت مصمم است در این حوزه ورود کنیم.

سخنگوی دولت بر عزم دولت برای قطع دست مفسدان تأکید کرد و همچنین در خصوص سوزاندن گازهای فلر، ادامه داد: این عمل نه تنها هدر دادن منابع، بلکه سوزاندن ریه‌های مردم و عامل بیماری‌زایی است و سال‌ها در این زمینه اقدامی صورت نگرفته بود.

وی در پایان، گزارشی از پیگیری شش پروژه کلیدی توسط رئیس جمهور پس از جلسات هیئت دولت ارائه داد و اظهار داشت: عزیزان من، ما نیاز به روایت‌سازی درست داریم. فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهور است، مردم باید بدانند رئیس جمهور در حال کار است و ما حق نداریم این موضوع را فراموش کنیم.

سخنگوی دولت در خصوص مسائل شخصی مطرح شده، قاطعانه اعلام کرد: من در اینترنت سفید و سیم کارت سفیدم، به هیچ عنوان دروغ نگفتم. سیم کارت من در ایام جنگ سفید شد و اگر کسی تهمت بزند، خدای ما شاهد است. از همین رو نیز در دولت پیگیر رفع فیلترینگ هستیم.

مهاجرانی که به دنبال گلایه و سخنان اعتراضی دانشجویان در این خصوص که دقایقی موجب توقف برنامه شد، گفت: قطعاً همان کسانی که با فشارهای مختلف اجازه حذف فیلترینگ را در طی این سال‌ها به دولت ندادند، امروز در خارج از این کشور از اینکه شما به مادر خود در این رابطه می‌تازید، خوشحال هستند.

وی گفت: آنچه امروز به کشورمان ضربه وارد می‌کند، نه سیم کارت سفید بلکه کاهش سرمایه‌های اجتماعی و کاهش اعتماد دولت به ملت است.

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به دانشجویان اظهار کرد: قطعاً دولت با شناخت نسبت به وضعیت حاکم وارد میدان شده و صد البته که دولت چهاردهم هم می‌دانست و هم معتقد است که می‌تواند در جهت رفع این مشکلات به شرط همراهی مردم گام بردارد.

مهاجرانی در پایان نیز گفت: راه پیمودن این مسیر، تنها صداقت و البته عذرخواهی در صورت خطا کردن است و بنده اگر به دلیل داشتن سیم‌کارت سفید، مردم خودم را رنجانده‌ام با شجاعت از این بابت عذرخواهی می‌کنم.