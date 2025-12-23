به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتیزاده عصر سهشنبه در نشست با نائبرئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به شرایط ویژه جزیره خارگ اظهار کرد: مدیریت عملیات عمومی بهعنوان یکی از بخشهای پشتیبان صنعت نفت، مسئولیت تأمین و استمرار خدمات زیربنایی، خدمات شهری و پشتیبانی لجستیکی را بر عهده دارد و این مأموریتها بهصورت مستمر و بدون وقفه دنبال میشود.
وی با بیان اینکه خارگ علاوه بر جایگاه راهبردی در صنعت نفت، محل زندگی مردم است، افزود: رویکرد مدیریت عملیات عمومی بر این اساس است که در کنار حفظ آمادگی عملیاتی و پشتیبانی از فرآیند صادرات نفت، توجه به مسائل اجتماعی، رفاهی و زیرساختی جزیره نیز بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد.
مدیر عملیات عمومی خارگ ادامه داد: اجرای پروژههای عمرانی، نگهداشت زیرساختها، ارتقای سطح خدمات عمومی و تعامل مستمر با دستگاههای اجرایی و نهادهای محلی، از محورهای اصلی برنامههای این مدیریت به شمار میرود و تلاش شده تصمیمها با نگاه میدانی و متناسب با نیازهای واقعی جزیره اتخاذ شود.
دشتیزاده در پایان با قدردانی از توجه و نگاه حمایتی آیتالله حسینی بوشهری نسبت به مسائل جزیره خارگ تصریح کرد: همراهی و توجه مسئولان عالی کشور میتواند نقش مؤثری در تقویت روند خدماترسانی، افزایش رضایتمندی مردم و پشتیبانی هرچه بهتر از مأموریتهای صنعت نفت در این منطقه راهبردی داشته باشد.
