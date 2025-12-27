مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری برنامه اهدای خون در شهرستان اسلامآبادغرب، اظهار کرد: ادارهکل انتقال خون استان کرمانشاه با هدف تأمین پایدار ذخایر خونی و ترویج فرهنگ اهدای خون، تیم سیار خونگیری خود را در این شهرستان مستقر میکند.
وی افزود: این برنامه روز یکشنبه ۷ دیماه ۱۴۰۴ با مشارکت مردم نوعدوست شهرستان اسلامآبادغرب برگزار میشود و تیم سیار انتقال خون از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در محوطه بیمارستان امام خمینی (ره) آماده پذیرش داوطلبان اهدای خون خواهد بود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر نقش حیاتی اهدای خون در نجات جان بیماران گفت: هر واحد خون اهدایی میتواند جان سه انسان را نجات دهد و مشارکت مردم در این اقدام انساندوستانه، پشتوانهای مهم برای بیماران نیازمند به خون و فرآوردههای خونی به شمار میرود.
میرزاده با قدردانی از همراهی همیشگی مردم استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: مردم شهرستان اسلامآبادغرب همواره در عرصههای مختلف، بهویژه در برنامههای اهدای خون، حضوری پررنگ و مسئولانه داشتهاند و این همراهی نقش مهمی در تأمین نیاز مراکز درمانی ایفا کرده است.
وی در پایان یادآور شد: همراه داشتن کارت ملی برای شرکت در این برنامه الزامی است و از همه شهروندان واجد شرایط دعوت میکنیم با حضور در این اقدام خداپسندانه، سهمی مؤثر در نجات جان بیماران و تقویت ذخایر خونی استان داشته باشند.
