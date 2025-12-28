مریم میرزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم برنامههای انتقال خون در سطح استان کرمانشاه گفت: در راستای پاسخ به نیاز مراکز درمانی و با توجه به اهمیت مشارکت مردمی در اهدای خون، تیم سیار انتقال خون استان روز دوشنبه هفتم دیماه ۱۴۰۴ در شهرستان سرپلذهاب مستقر خواهد شد.
وی افزود: این برنامه از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۲ ظهر در محل بیمارستان شهدای سرپلذهاب برگزار میشود و از عموم مردم نوعدوست و اهداکنندگان واجد شرایط دعوت میشود با حضور در این برنامه، یاریگر بیماران نیازمند به خون باشند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر نقش حیاتی اهدای خون در نجات جان بیماران تصریح کرد: هر واحد خون اهدایی میتواند جان سه بیمار را نجات دهد و مشارکت مردم شریف استان همواره پشتوانهای ارزشمند برای نظام سلامت بوده است.
میرزاده با اشاره به روحیه ایثار و همدلی مردم سرپلذهاب خاطرنشان کرد: مردم این شهرستان همواره در بزنگاههای حساس، حضوری مسئولانه و افتخارآمیز داشتهاند و اطمینان داریم این بار نیز با استقبال شایسته، زمینه تأمین خون سالم و کافی برای بیماران فراهم خواهد شد.
وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی اهداکنندگان خون، از متقاضیان خواست با بههمراه داشتن کارت ملی و رعایت شرایط اهدای خون در این برنامه شرکت کرده و همچون گذشته، یاریرسان بیماران و مراکز درمانی باشند.
نظر شما