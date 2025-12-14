۲ لوح تقدیر به روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اجلاس مدیران روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از ابوذر پاریزی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به پاس اطلاع رسانی شایسته در دومین جشنواره بین المللی عکس ایران جوان و کسب جایگاه برتر در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تقدیر شد.

در این لوح سپاس با اشاره به بررسی شاخص‌های عملکردی در یک سال گذشته، مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، دارای جایگاه شایسته در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور معرفی شده است.

همچنین در اختتامیه دومین جشنواره بین المللی عکس «ایران جوان» که همزمان با اجلاس سراسری مدیران روابط عمومی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه برگزار شد.