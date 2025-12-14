منتظری: ۵ هزار میلیارد تومان عوارض مالیاتی به فارس اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا منتظری از تخصیص عوارض مالیاتی به منظور تقویت مدیریت شهری و روستایی و عشایر همچنین بخش سلامت استان در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در راستای تحقق عدالت اجتماعی و کمک به توسعه زیرساختها، در هشت ماهه ابتدایی سال جاری، مجموعاً ۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده و سایر عوارض قانونی به حساب نهادهای ذیربط در استان فارس واریز شده است.
وی ادامه داد: این رقم بیسابقه که بیانگر توجه به توسعه متوازن استانی است، میان شهرداریها، دهیاریها و اداره کل امور عشایر استان فارس توزیع گردیده و به طور قطع نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات عمومی خواهد داشت.
مدیر کل امور مالیاتی استان فارس با اشاره به سهم کلانشهر شیراز از این تخصیص، افزود: از کل این مبلغ، ۱ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان مستقیماً به حساب شهرداری شیراز واریز شده تا صرف پروژههای شهری و خدماترسانی به شهروندان این کلانشهر شود.
منتظری در پایان به بخش دیگری از تخصیصهای مهم اشاره و تصریح کرد: علاوه بر این تخصیصها، مبلغ ۱ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان نیز به صورت مجزا و کاملاً هدفمند، برای تقویت و توسعه بخش سلامت و بهداشت و درمان استان فارس تخصیص و واریز شده است.
نظر شما