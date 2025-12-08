جهانیان: دانشجویان باید خود را به دانش روز و امید به آینده تجهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان ظهر دوشنبه در مراسم جشن مشترک دانشگاه‌های شهرستان گناوه با یادآوری تاریخ تحولات دانشجویی و ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی دانشجویان در عدالت خواهی، میهن پرستی و استکبارستیزی، اظهار داشت: این مسیر همچنان روشن بوده و استمرار دارد.

وی با تبریک روز دانشجو، افزود: دانشجوی امروز در عصر پیچیدگی جهان، باید خود را به دانش روز و امید به آینده تجهیز کند تا در تقابل و رقابت از پیشرفت جا نماند و مسیر پیشرفت کشور را بر عهده بگیرد.

معاون سیاسی استاندار بوشهر، خطر و تهدید در کمین فضای دانشجویی را شایعه پذیری و سطحی نگری دانست و گفت: آگاهی عمیق نسبت به مسائل روز، دانش مورد نیاز و پرسشگری راز موفقیت و عبور از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی است.

وی ابراز داشت: چالش‌هایی که در حوزه‌های مختلف کشور به ویژه ناترازی انرژی، آب و اقتصاد وجود دارد مستلزم بررسی علمی و مشارکت دانشگاه‌ها در ارائه راهکارهای علمی و مبتنی بر شرایط بومی است و دانشجویان در این مسیر موتور محرک پیشرفت خواهند بود.

در پایان این مراسم، از دانشجویان منتخب در بخش‌های علمی، فرهنگی و هنری دانشگاه‌های پیام‌نور، آزاد و علمی کاربردی با اهدای لوح، قدردانی شد.