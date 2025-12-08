به گزارش خبرگزاری مهر، شاهمراد جعفری با اشاره به گشت و کنترل مأموران یگان حفاظت گفت: چهار لاک‌پشت پوزه‌عقابی تلف‌شده در سواحل جنوبی قشم مشاهده شد که برخورد با قایق‌های گردشگری یا گرفتار شدن در تورهای صیادی از دلایل احتمالی مرگ آنهاست.

وی افزود: در پی این حادثه اداره حفاظت محیط‌زیست قشم به تعاونی‌های صیادی و گردشگری منطقه اخطاریه زیست‌محیطی صادر کرده و بر رعایت اصول ایمنی و احتیاطی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی تأکید کرده است.

جعفری همچنین از انتقال یک لاک‌پشت پوزه‌عقابی زخمی خبر داد و افزود: این لاک‌پشت که از ناحیه لاک، سر و باله آسیب دیده بود، توسط دوستداران محیط‌زیست تحویل اداره شد و پس از بررسی، برای تیمار و درمان به مرکز نگهداری نوپک منتقل شد.

وی با استناد به اصل ۵۰ قانون اساسی بر مسئولیت اجتماعی همگان در قبال محیط‌زیست تأکید کرد و گفت: جوامع محلی، صیادان و گردشگران نقش مهمی در حفاظت از زیستگاه‌های حساس و گونه‌های در معرض خطر جزیره قشم دارند.

رئیس اداره محیط‌زیست قشم از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا ناملایمات زیست‌محیطی در حوزه‌های طبیعی، انسانی و دریایی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا نزدیک‌ترین پاسگاه محیط‌بانی اطلاع دهند.