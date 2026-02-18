کشف ۱۹۰ میلیارد ریال طلای سرقتی در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی اعلام سرقت طلا و جواهرات از منزل یکی از شهروندان، پیگیری و کشف موضوع در دستور کار ماموران پلیس شهرستان زاهدان قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: ماموران انتظامی کلانتری ۱۹ زاهدان با رصد دقیق و اقدامات فنی و تخصصی مخفیگاه سارقان را شناسایی و در عملیاتی منسجم سارقان را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقدار تقریبی بیش از ۹۰۰ گرم طلا و جواهرات مصروقه به ارزش بیش از ۱۹۰ میلیارد ریال کشف کردند.

وی با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضایی جهت سیر مراحل قانونی، به شهروندان توصیه کرد برای نگهداری از طلا و جواهرات و اشیا گران‌بها از سیستم و سامانه‌های ایمن همچون گاوصندوق‌های مخفی و صندوق‌های امانات بانکی استفاده نمایند.