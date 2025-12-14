شهرزاد مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کیفیت رقابت‌های لیگ برتر فوتسال زنان اظهار کرد: این روزها لیگ را رصد می‌کنیم اما به موازات لیگ مسابقات زیر ۱۷ سال، دسته یک و دو را هم زیر نظر داریم. متأسفانه در لیگ فعلی کمتر از بازیکنان جوان استفاده می‌شود. برای مثال در بازی دیروز بین استقلال و نفت آبادان بیشتر بازیکنان حاضر یا در تیم ملی بودند یا سن بالاتری داشتند و شرایط حضور در تیم ملی را نداشتند. این مسئله در لیگ وجود دارد ولی نمی‌خواهم بگویم که همه تیم‌ها همین‌طور هستند.

سرمربی تیم ملی فوتسال افزود: متأسفانه تیم‌هایی که در صدر جدول هستند بازیکنان جوان کمی دارند اما تیم‌های دیگری هم هستند که روی بازیکنان جوان تمرکز دارند و ما هم روی آن‌ها متمرکز شده‌ایم و نفراتی را انتخاب کرده‌ایم که در ادامه برنامه‌های تیم ملی بیشتر روی آن‌ها کار خواهیم کرد.

پوست اندازی در تیم ملی آغاز می‌شود

وی در ادامه گفت: برنامه ما برای جوان کردن تیم ملی جدی و مصمم است. تا پایان سال فقط اردوهایی برگزار می‌کنیم که از بازیکنان جوان دعوت شود و تا پایان لیگ هیچ بازیکنی از لیگ برتر دعوت نخواهد شد. دلیل این کار این است که مسابقات فشرده است و نمی‌خواهیم به تیم‌ها فشار بیاوریم یا روی نتایج اثر بگذاریم. در این فرصت می‌توانیم روی بازیکنان جوان از لیگ‌های دسته یک و دو و مسابقات زیر ۱۹ و تیم ملی زیر ۱۷ تمرکز کنیم.

مظفر خاطر نشان کرد: هدف ما این است که در ماه‌های دی، بهمن و اسفند انرژی خود را روی این بازیکنان بگذاریم و وقتی لیگ تمام شد جوانانی که در لیگ برتر عملکرد خوبی داشتند به جمع این بازیکنان اضافه شوند تا از اوایل سال آینده چهره جدید تیم ملی را معرفی کنیم.

از همه پتانسیل‌ها استفاده خواهیم کرد

سرمربی تیم ملی فوتسال در خصوص برنامه بلند مدت تیم ملی اینگونه توضیح داد: برنامه بلندمدت ما جوان‌سازی تیم ملی است. با توجه به اینکه تا جام ملت آینده مسابقه رسمی مهمی نداریم و جام ملت و جام جهانی تازه به پایان رسیده‌اند این بهترین فرصت برای پوست‌اندازی تیم است. باید یک نسل‌سازی انجام دهیم و بازیکنان جوان وارد تیم ملی شوند. راه دیگری وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه لیگ برتر به تنهایی نمی‌تواند نیاز ما به بازیکنان جوان را برآورده کند، گفت: برای جوان‌گرایی در تیم ملی باید از همه پتانسیل‌های کشور استفاده کنیم. متأسفانه بسیاری از تیم‌های باشگاهی در بخش جوانان و امید فعالیت نمی‌کنند و این باعث می‌شود به راه‌های دیگری غیر از لیگ برتر متوسل شویم. برنامه ما شامل استفاده از رده‌های لیگ و استعدادیابی در سراسر کشور است تا بازیکنان مستعد که تاکنون دیده نشده‌اند شناسایی شوند. برنامه‌مان این است که از طریق هیئت‌های استانی، استعدادهایی که در گوشه و کنار کشور هستند و فرصت بازی نداشتند را شناسایی و تحت پوشش قرار دهیم.

تورنمنت برزیل فرصتی برای آزمون بازیکنان جوان خواهد بود

مظفر درباره احتمال برگزاری دیدار تدارکاتی بین تیم ملی ایران و برزیل اظهار کرد: پس از مسابقات جام جهانی تیم برزیل تمایل زیادی نشان داد تا پس از پایان رقابت‌ها با ما بازی کند. آن‌ها قصد دارند یک تورنمنت چهارجانبه در برزیل برگزار کنند و بسیار اصرار دارند که تیم ایران هم در این تورنمنت حضور داشته باشد. هنوز جزئیات قطعی تیم‌های شرکت‌کننده مشخص نیست اما آن‌ها علاقه زیادی به حضور ایران دارند و امیدواریم این اتفاق محقق شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تمایل دارید در این تورنمنت از بازیکنان جوان و کم‌تجربه استفاده کنید؟ گفت: قطعاً این برنامه را اجرایی خواهیم کرد. شاید تصور شود که ما به بازیکنان خاصی توجه داریم اما این‌طور نیست. برای مثال مسن‌ترین تیم جام جهانی قهرمان شد و میانگین سنی تیم برزیل ۳۳ سال بود بنابراین سن به تنهایی معیار انتخاب بازیکن نیست ولی ما تصمیم داریم که تیم ملی را برای رویدادهای آینده جوان کنیم.

برای جوان‌گرایی فقط به لیگ تمرکز نمی‌کنیم

سرمربی تیم ملی فوتسال زنان اضافه کرد: اگر کمی صبور باشیم خواهیم دید که ما واقعاً دنبال جوان‌سازی هستیم. مسئله مهم این است که چرا هیچکس به لیگ و باشگاه‌ها اعتراض نمی‌کند که چرا از بازیکنان جوان استفاده نمی‌شود و چرا پدیده‌ای در لیگ شکل نمی‌گیرد. فوتسال پایه مشکل اساسی دارد و تیم ملی صرفاً نوک هرم این فعالیت‌هاست.

وی افزود: بنابراین برای جوان گرایی نمی‌توانیم به لیگ برتر به تنهایی اکتفا کنیم چون بازیکنان جوان کافی وجود ندارد. برنامه ما این است که سال آینده با بازیکنان جوان و استعدادهای جدید وارد رقابت‌ها شویم و تیم ملی را تقویت کنیم.

مخالف لیگ نیستم هدفم توسعه فوتسال است

مظفر در پاسخ به این پرسش که آیا برای فصل آینده قصد دارد در لیگ برتر نیز به مربیگری بپردازد؟ عنوان کرد: اگر فدراسیون موافقت کند آماده همکاری هستیم. من نه منتقد لیگ هستم و نه مخالف بلکه هدفم توسعه و استعدادیابی بازیکنان جوان و آماده‌سازی تیم ملی برای آینده است.

وی در ادامه افزود: من به وضعیت لیگ برتر ایران انتقاد نمی‌کنم و مسئله را به مربیان نسبت نمی‌دهم. مشکل اصلی به ساختار فوتسال کشور برمی‌گردد؛ ما برنامه‌ای مدون برای پرورش بازیکن نداریم. تربیت بازیکن جوان نیازمند چند عامل اساسی است از جمله مدارس فوتسال با کیفیت، تقویت فوتسال در آموزش و پرورش، برگزاری لیگ‌های مناسب برای نوجوانان و جوانان و همچنین حضور باشگاه‌های بزرگسال در رده‌های سنی پایین‌تر. علاوه بر این طول مدت لیگ ما کوتاه است و همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا به وضعیت فعلی برسیم. بنابراین اصلاً تقصیر یک نفر یا دو نفر نیست؛ نه مربی و باشگاه مقصر است و نه من به عنوان مربی تیم ملی؛ مجموعه‌ای از عوامل است که ما را به اینجا رسانده و وظیفه داریم آن‌ها را اصلاح کنیم.

برنامه‌ریزی بلند مدت شرط موفقیت است

سرمربی تیم ملی فوتسال در پاسخ به پرسش درباره مهم‌ترین درس‌هایی که از رقابت‌های جام جهانی گرفته است، اظهار کرد: بزرگترین درسی که گرفتیم این است که اگر می‌خواهیم در سطح جهانی مطرح شویم باید جهانی فکر کنیم و به استانداردهای جهانی آماده باشیم. داشتن لیگ با کیفیت، آماده‌سازی منظم و برنامه‌ریزی بلندمدت الزامی است. نمی‌توان در یک سال قبل از جام جهانی انتظار داشت با اردوهای کوتاه و چند بازی تدارکاتی به موفقیت رسید.

مظفر در ادامه اضافه کرد: ما نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت هستیم. از حالا تا چهار سال آینده باید همه این سال‌ها را با دقت برنامه‌ریزی و اجرا کنیم تا موفق شویم. این شامل اصلاح ساختارهای مختلف فوتسال است؛ پرورش بازیکن، پرورش مربی، لیگ با کیفیت و توجه به فوتسال پایه همه این‌ها باید کنار هم قرار گیرند.

وی در پایان تأکید کرد: تمرکز صرف بر تیم ملی کافی نیست حتی اگر یک سال پیش از جام جهانی روی آن سرمایه‌گذاری شود. ما نیازمند نگرشی کلان و ایجاد تحول اساسی در ساختار فوتسال هستیم. جهانی فکر کردن و رسیدن به استانداردهای بین‌المللی نه تنها برای تیم ملی بلکه برای ارتقای کیفیت و کمیت لیگ برتر، لیگ‌های جوانان و نوجوانان و توجه به فوتسال پایه ضروری است. ما از نظر استعداد بازیکن و مربی پتانسیل بالایی داریم اما برای رسیدن به نتیجه دلخواه انسجام و برنامه‌ریزی دقیق لازم است.