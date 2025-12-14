دعوت برزیل از تیم ملی فوتسال ایران برای حضور در تورنمنت چهارجانبه

به گزارش خبرنگار مهر، شهرزاد مظفر اعلام کرد پس از پایان رقابت‌های جام جهانی تیم برزیل تمایل زیادی نشان داده است تا با ایران دیدار تدارکاتی برگزار کند.

مظفر در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: برزیل قصد دارد یک تورنمنت چهارجانبه برگزار کند و بسیار اصرار دارد که تیم ملی ایران نیز در این رقابت‌ها حضور داشته باشد. هنوز جزئیات نهایی و تیم‌های شرکت‌کننده مشخص نیست اما علاقه برزیل برای حضور ایران کاملاً جدی است.

وی در ادامه تصریح کرد که این تورنمنت می‌تواند فرصتی مناسب برای استفاده از بازیکنان جوان و کم‌تجربه تیم ملی باشد.

تیم ملی فوتسال زنان ایران در اولین مسابقه خود در جام جهانی مقابل برزیل فاتح این دوره از رقابت‌ها با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد.