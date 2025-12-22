به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حسنبگلو، پیش از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح ملی «سفیران برق و انرژی» در استان تهران خبر داد و گفت: این طرح دو ماه پیش از طریق آموزش کودکان آغاز شد و امروز به آموزش بانوان نیز رسیده است.
وی افزود: در برنامهریزی این طرح، ۲۲ شهرستان استان تهران و ۱۶ فرمانداری در نظر گرفته شده است تا حدود ۱۱ هزار دانشآموز تحت آموزش قرار گیرند و تاکنون نزدیک به ۷۵۰۰ دانشآموز آموزش دیدهاند، هدف ما این است که این طرح را تا پوشش ۲۰ هزار دانشآموز در سطح شهرستانهای استان توسعه دهیم.
حسنبگلو درباره دلیل انتخاب بانوان برای آموزش تصریح کرد: بانوان مدیران خانه هستند و نقش بسزایی در رفتار مصرفی کودکان و همسران خود دارند. بر همین اساس، آموزش بانوان در حوزه خانگی برنامهریزی شده تا بتوانیم با استفاده از این ظرفیت، مصرف برق خانگی را تا ۲۰ درصد کاهش دهیم.
وی با اشاره به تأثیر طرح در مدیریت مصرف اظهار داشت: مستحضرید که در سطح کشور بیشترین مصرف در پیک مربوط به استفاده از سیستمهای سرمایشی است و در استان تهران این میزان در روزهای معتدل نزدیک هزار مگاوات است. هدف ما این است که با آموزش کودکان و بانوان، شاهد مدیریت مصرف و استفاده بهینه از برق در خانهها باشیم.
مدیرعامل توزیع برق تهران در ادامه با اشاره به کاهش مصرف تابستان امسال گفت: با برنامهریزیهای وزارت نیرو و همکاری دستگاههای متولی، به ویژه صدا و سیما، استانداری و همکاران ما در شرکتهای برق، نیاز مصرف استان تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۵ درصد کاهش یافت، این کاهش نشاندهنده همراهی مردم و اثر فرهنگسازی است.
وی در خصوص اقدامات استان تهران در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: تا امروز ۱۱ هزار مگاوات مجوز نیروگاه خورشیدی صادر شده و ۱۰۰ مگاوات آن در حال بهرهبرداری است. پروژههای مقیاس کوچک نیز در حال اجراست؛ از جمله نصب سلولهای خورشیدی در ۱۲۰۰ مدرسه استان و ۱۲۰۰ مسجد که علاوه بر تولید برق، فرهنگسازی برای دانشآموزان و جامعه را نیز دنبال میکند.
حسنبگلو خاطرنشان کرد: این طرح تا شروع پیک ادامه دارد، اما آموزش همگانی و فرهنگسازی در حوزه بانوان و مصرف بهینه برق باید همیشه دنبال شود. همکاری امور بانوان استانداری و سایر دستگاهها در اجرای این طرح بسیار مؤثر بوده است و امیدواریم این آموزشها به کاهش ناترازی در مصرف انرژی و استفاده بهینه از برق در خانوادهها منجر شود.
