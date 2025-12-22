  1. استانها
علیلو: بانوان سفیران آموزش اصلاح مصرف انرژی در خانواده‌ها هستند

تهران- مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران گفت: بانوان به‌عنوان سفیران آموزش کودکان و خانواده، نقش کلیدی در کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق در استان تهران دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، پریسا علیلو، پیش از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اهمیت نقش بانوان در خانواده و جامعه گفت: بانوان ما به‌عنوان سفیران آموزش کودکان، همسران و سایر اعضای خانواده در همه زمینه‌ها فعالیت دارند. در بحث اصلاح الگوی مصرف و کاهش مصرف برق، نقش مادران در این طرح بسیار پررنگ است.

وی ادامه داد: جامعه هدف این طرح، کودکان از سنین پیش‌دبستانی تا دوره متوسطه و مادران آن‌ها هستند. با آموزش‌هایی که ارائه خواهد شد، امیدواریم کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق در استان تهران تا پایان طرح محقق شود. این آموزش‌ها با همکاری دستگاه‌های مختلف و نهادهای متولی و با بهره‌گیری از زبان هنر و رسانه به کودکان و مادران منتقل می‌شود تا آن‌ها این دانش را به سایر اعضای خانواده منتقل کنند.

علیلو همچنین توضیح داد: در مناطق ۲۲ گانه تهران، تعدادی مدارس به‌عنوان پایلوت در نظر گرفته شده‌اند، اما هدف ما فراتر از این جامعه هدف است و با مشارکت مشاوران بانوان در دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها، جامعه بزرگ‌تری تحت آموزش قرار خواهد گرفت.

