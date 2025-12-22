به گزارش خبرنگار مهر، پریسا علیلو، پیش از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اهمیت نقش بانوان در خانواده و جامعه گفت: بانوان ما به‌عنوان سفیران آموزش کودکان، همسران و سایر اعضای خانواده در همه زمینه‌ها فعالیت دارند. در بحث اصلاح الگوی مصرف و کاهش مصرف برق، نقش مادران در این طرح بسیار پررنگ است.

وی ادامه داد: جامعه هدف این طرح، کودکان از سنین پیش‌دبستانی تا دوره متوسطه و مادران آن‌ها هستند. با آموزش‌هایی که ارائه خواهد شد، امیدواریم کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق در استان تهران تا پایان طرح محقق شود. این آموزش‌ها با همکاری دستگاه‌های مختلف و نهادهای متولی و با بهره‌گیری از زبان هنر و رسانه به کودکان و مادران منتقل می‌شود تا آن‌ها این دانش را به سایر اعضای خانواده منتقل کنند.

علیلو همچنین توضیح داد: در مناطق ۲۲ گانه تهران، تعدادی مدارس به‌عنوان پایلوت در نظر گرفته شده‌اند، اما هدف ما فراتر از این جامعه هدف است و با مشارکت مشاوران بانوان در دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها، جامعه بزرگ‌تری تحت آموزش قرار خواهد گرفت.