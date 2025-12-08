  1. استانها
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۷

فشار آب در برازجان با افت روبرو می‌شود

بوشهر- شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر پیرامون افت موقت فشار آب در شهر برازجان و روستاهای زیر مجموعه اطلاعیه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر اعلام کرد: در روز سه‌شنبه (۱۸ آذرماه) به دلیل انجام تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده در خط سوم کازرون، شهر برازجان و روستاهای منشعب از این خط انتقال شاهد افت موقت فشار آب خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، انجام تعمیرات ضروری و اجتناب ناپذیر در خط سوم کازرون با هدف افزایش ایمنی و پایداری شبکه انتقال آب انجام می‌شود.

این تعمیرات موجب کاهش موقت فشار آب در برخی مناطق شهر برازجان خواهد شد.

شرکت آب و فاضلاب از شهروندان درخواست دارد با مدیریت مصرف آب این شرکت را یاری کنند.

