به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر اعلام کرد: در روز سه‌شنبه (۱۸ آذرماه) به دلیل انجام تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده در خط سوم کازرون، شهر برازجان و روستاهای منشعب از این خط انتقال شاهد افت موقت فشار آب خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، انجام تعمیرات ضروری و اجتناب ناپذیر در خط سوم کازرون با هدف افزایش ایمنی و پایداری شبکه انتقال آب انجام می‌شود.

این تعمیرات موجب کاهش موقت فشار آب در برخی مناطق شهر برازجان خواهد شد.

شرکت آب و فاضلاب از شهروندان درخواست دارد با مدیریت مصرف آب این شرکت را یاری کنند.