  1. استانها
  2. فارس
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۱۱

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شیراز در میان سرآمدان علمی کشور قرار گرفت

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شیراز در میان سرآمدان علمی کشور قرار گرفت

شیراز- عضو هیئت‌ علمی و استادیار بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز در شمار سرآمدان علمی کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آئین تقدیر از سرآمدان علمی و آزمایشگاهی کشور با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، رئیس بنیاد ملی علم ایران و جمعی از مسئولان و پژوهشگران برجسته کشور، محمد هندیجانی‌فرد، استادیار بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز، به‌عنوان یکی از سرآمدان علمی کشور معرفی و تقدیر شد.

در متن لوح تقدیر عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز آمده است:

«کسب عنوان برگزیده دهمین دوره برنامه سرآمدان علمی در سال ١۴۰۴ و توفیق ارزشمند جناب‌عالی در تولید و انتشار دستاوردهای علمی اثرگذار را تبریک گفته و این موفقیت را که نشانه‌ای از تلاش مستمر و نقش‌آفرینی شما در پیشبرد مرجعیت علمی کشور است، ارج می‌نهیم».

کد خبر 6698487

