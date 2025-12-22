به گزارش خبرگزاری مهر، در آئین تقدیر از سرآمدان علمی و آزمایشگاهی کشور با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، رئیس بنیاد ملی علم ایران و جمعی از مسئولان و پژوهشگران برجسته کشور، محمد هندیجانیفرد، استادیار بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز، بهعنوان یکی از سرآمدان علمی کشور معرفی و تقدیر شد.
در متن لوح تقدیر عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز آمده است:
«کسب عنوان برگزیده دهمین دوره برنامه سرآمدان علمی در سال ١۴۰۴ و توفیق ارزشمند جنابعالی در تولید و انتشار دستاوردهای علمی اثرگذار را تبریک گفته و این موفقیت را که نشانهای از تلاش مستمر و نقشآفرینی شما در پیشبرد مرجعیت علمی کشور است، ارج مینهیم».
