گرامیداشت هفته پژوهش نیروهای مسلح در فارس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گرامیداشت هفته پژوهش نیروهای مسلح در استان فارس با حضور جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی استان فارس، ظهر چهارشنبه ۲۶ آذرماه در شیراز برگزار شد.

سردار قاسم علی‌پور، معاون هماهنگ‌کننده سپاه فجر استان فارس در این مراسم با اشاره به جایگاه علم و پژوهش بیان کرد: در جهانی که سرعت تحولات دانش و فناوری، مرزهای دیروز را به سرعت درنوردیده، دیگر نمی‌توان با تکیه بر داشته‌های گذشته، آینده را ساخت.

وی ادامه داد: امروز، قدرت واقعی ملت‌ها نه فقط در منابع زیرزمینی، بلکه در مغز افزار و توان تولید دانش بومی نهفته است. در جمهوری اسلامی ایران، به برکت انقلاب اسلامی و تأکید مستمر امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب و مجاهدت شهدای دانشمند در عرصه‌های مختلف بر علم و پژوهش، از یک کشور واردکننده دانش به یک کشور تولیدکننده و صادرکننده دانش در بسیاری از حوزه‌ها تبدیل شده‌ایم.

علم و پژوهش باید مردمی شود

مرتضی شریفی، رئیس هیئت اندیشه‌ورز سازمان بسیج علمی، پژوهشی استان فارس نیز در این نشست گفت: در جنگ دوازده روزه جمله دانایی، توانایی می‌آورد را در عمل دیدیم که لزوم توجه بیش از پیش به حوزه علم و پژوهش را متذکر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه باید علم و پژوهش مردمی شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه بسیج متشکل از آحاد مردم است، می‌تواند در بحث مردمی شدن حوزه علم و پژوهش نقشی مهم را ایفا کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه ملی مهارت از مذاکرات با سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان فارس جهت حمایت از طرح‌ها و ایده‌های فناورانه بسیجیان سازمان بسیج علمی استان خبر داد.

پژوهش‌ها باید بر اساس نیاز جامعه باشد

سرتیپ‌دوم پاسدار یدالله کشاورز، فرمانده لشکر عملیاتی ۱۹ فجر فارس در این جلسه با بیان اینکه نیاز، مادر اختراعات است، تصریح کرد: تغییرات به منظور تسریع در امور است و ما برای رسیدن به مرجعیت علمی نیاز داریم در حوزه علم و تکنولوژی سرعت بیشتری داشته باشیم.

وی با گلایه از بسیاری از تحقیقات صورت گرفته بیان کرد: پژوهش‌ها و تحقیقات ما باید بر اساس نیازها و اولویت‌های جامعه باشد ولی در برهه کنونی بسیاری از این تحقیقات در میدان عمل کاربردی ندارند.

بیشتر پژوهش‌ها منجر به عمل نمی‌شود

سرهنگ حمید افرامن، معاون اجتماعی فراجا فارس از دیگر سخنرانان این نشست بود که با اشاره به پژوهش‌های صورت گرفته، گفت: بیشتر پژوهش‌های انجام شده منجر به عمل نمی‌شود که نیاز است در این خصوص بازنگری شود.

وی همچنین در خصوص ارتباط دانشگاه و صنعت و حمایت از نخبگان به طرح دیدگاه‌های خود پرداخت.

پایان‌نامه‌ها باید کاربردی شوند

سید علی اصغر موسوی، مسئول بسیج اساتید استان فارس نیز در سخنانی به مهمترین اقدامات و برنامه‌های این سازمان در حوزه علم و پژوهش پرداخت و گفت: نگاه ما در حوزه تحقیقات، نگاه مسئله محور با تأکید بر حل نیازهای کشور و جامعه است.

وی ادامه داد: به همین منظور یکی از برنامه‌های مهم ما این است که پایان نامه‌ها را به سمت کاربردی و عملی شدن سوق دهیم.

موسوی با اشاره به شبکه‌سازی و جریان‌سازی علمی در دانشگاه‌ها بویژه در میان اساتید دانشگاهی، خاطرنشان کرد: با شناسایی ظرفیت‌های صنعت و بهره‌گیری از پتانسیل‌های اساتید دانشگاه به دنبال ارتباط مؤثر دانشگاه با صنعت به منظور حل مشکلات و نیازهای واحدهای صنعتی و تولیدی هستیم.

وی همچنین با بیان اینکه در هفته آینده اختتامیه جشنواره شهید چمران را خواهیم داشت، تصریح کرد: در این جشنواره که هر دو سال یکبار برگزار می‌شود، نسبت به دوره قبل با رشد آثار پژوهشی دریافتی مواجه هستیم و بیش از یکهزار اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

فارس باید پایتخت علم و فناوری شود

مجید میکائیلی، رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس با ذکر اینکه نیاز است الگوهای موفق به جامعه معرفی و تکثیر شود، اظهار کرد: باید استان فارس با حجم بالای ظرفیت خود در حوزه علم و فناوری، پیشگام ترویج و توسعه آن در سطوح مختلف باشد.

وی ادامه داد: در اکوسیستم فناوری و نوآوری باید برای نسل جدید الگوسازی کرده و فارس را به پایتخت علم و فناوری در کشور تبدیل کنیم.

دبیر قرارگاه جهاد علم و فناوری استان فارس ادامه داد: با حمایت‌های فرمانده سپاه فجر استان فارس، در این استان ۱۵ مرکز رشد و ۱۰۰ پایگاه علمی فعال است و تعداد بسیاری از محققان و پژوهشگران و صاحبان ایده در آن مشغول کار و تلاش هستند.

وی در خصوص مقالات علمی نیز بیان کرد: از نگاه مقاله محوری صرف باید عبور کرد و با تمرکز بر مسائل و نیازها، مقالات و پژوهش‌ها را اثربخش کرده که برهمین اساس فعالیت‌ها و برنامه‌ها در سازمان بسیج علمی استان فارس برنامه‌ریزی شده و در دست اقدام است.

میکائیلی همچنین از برگزاری دوازدهمین جشنواره جهادگران علم و فناوری در دی ماه سال جاری در استان فارس خبر داد.

معاون دانش و پژوهش سپاه فجر استان فارس نیز در این جلسه گفت: طی دو سال گذشته سپاه فجر استان به لطف خدا توانسته رتبه برتر کشور در حوزه دانشی را به خود اختصاص دهد.

وی از چاپ ۱۹ عنوان کتاب به سه زبان فارسی، انگلیسی و روسی خبر داد و گفت: ۵ کلان پروژه دانشی مسئله محور را در دستورکار داریم که به زودی به سرانجام خواهند رسید.

معاون دانش و پژوهش سپاه فجر استان فارس همچنین از فعالیت ۲۰ تیم اندیشه‌ورز، برگزاری بیش از ۷۰ کرسی نظریه پردازی، ۵ رویداد ملی و دو دوره نمایشگاه دستاوردها خبر داد.

لازم به ذکر است، در این جلسه از کتاب رهیافت‌های میان رشته‌ای در مطالعات امنیتی و دانش نظامی و پوستر رویدادهای سدرا و پادگان پاک رونمایی شد.

رویداد سدرا که به منظور حمایت بلاعوض از ایده‌ها و نوآوری‌های مسئله محور خواهد بود، در دو بخش فنی، مهندسی و علوم انسانی به همت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس برگزار خواهد شد.

همچنین در پایان از برترین‌های حوزه‌های مختلف علمی، پژوهشی و تحقیقاتی تجلیل به عمل آمد.