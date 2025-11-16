به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمصطفی رحیمی با اشاره به بارش تگرگ و تداوم بارش‌ها در این شهرستان افزود: بارش باران که از ساعت ۴ بامداد روز گذشته در سردشت آغاز شده، امروز نیز ادامه یافته و موجب افزایش رطوبت خاک و بهبود شرایط کشاورزی در منطقه شده است.

به گفته وی بر اساس ثبت‌های ۲۴ ساعت گذشته، باران‌سنجی سردشت ۱۱.۷ میلی‌متر، باران‌سنجی موسالان ۱۰.۱ میلی‌متر و باران‌سنجی شلماش ۱۹.۸ میلی‌متر بارندگی را گزارش کرده‌اند.

رحیمی افزود: همچنین مجموع بارندگی ثبت‌شده از روز گذشته تا امروز در باران‌سنجی سردشت ۲۳.۲ میلی‌متر، موسالان ۱۹.۷ میلی‌متر و شلماش ۳۷.۶ میلی‌متر بوده است.

بارش باران و مه غلیظ، جاده‌های سردشت را لغزنده کرد

فرمانده پلیس‌راه سردشت نیز با اشاره به اینکه بارش باران از بیشتر محورهای شهرستان گزارش شده و موجب لغزندگی سطح جاده‌ها شده است، گفت: مه غلیظ در گردنه زمزیران دید افقی را تا حدود ۵۰ متر کاهش داده است؛ بنابراین به رانندگان توصیه می‌شود با احتیاط کامل تردد کرده و از هرگونه تخلف حادثه‌ساز پرهیز کنند.

وحید پاشایی افزود: با توجه به احتمال ریزش سنگ در محور پیرانشهر سردشت، رانندگان باید با سرعت مطمئنه و احتیاط بیشتری حرکت کنند.

بارش باران باعث خوشحالی کشاورزان و باغداران سردشت شده است؛ به‌ویژه در مناطقی که محصولات باغی و دیم به شدت به بارش‌های پاییزی نیاز داشتند.

کشاورزان می‌گویند این میزان بارش می‌تواند بخشی از نگرانی‌ها در خصوص کاهش رطوبت خاک و آسیب به محصولات را کاهش دهد.