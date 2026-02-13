فرماندار رشت: هیچ کمبودی در تأمین آرد وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری عصر جمعه در ادامه بازدیدهای میدانی خود، به‌صورت سرزده از تعدادی از نانوایی‌های سطح شهر رشت با بیان اینکه در بازدیدهای انجام‌شده هیچ کمبودی در تأمین آرد مشاهده نشد، اظهار کرد: هیچ ادعایی مبنی بر نبود آرد در نانوایی‌ها مورد پذیرش نیست و سهمیه آرد واحدها دقیقاً بر اساس عملکرد آن‌ها تخصیص می‌یابد.

وی افزود: نانوایی‌هایی که فعالیت منظم، شفاف و قانونمند داشته باشند و از تعطیلی خودسرانه یا کم‌فروشی پرهیز کنند، از مزایای آردهای تشویقی و ترمیمی بهره‌مند می‌شوند؛ در مقابل، عملکرد تمامی واحدها در سامانه «نانینو» ثبت و رصد می‌شود و در صورت مشاهده تخلف، سهمیه آرد آنان به‌صورت خودکار کاهش یافته و از امتیازات تشویقی محروم خواهند شد.

فرماندار رشت با تأکید بر اهمیت رعایت مسائل بهداشتی تصریح کرد: نان یکی از اصلی‌ترین اقلام سفره مردم است و باید شأن و ارزش آن حفظ شود، بنابراین رعایت کامل اصول بهداشتی برای تمامی نانوایی‌ها الزامی است.

وی همچنین از کشف یک تخلف در جریان این بازدید خبر داد و گفت: در بررسی‌های میدانی مشخص شد دو واحد نانوایی شامل یک واحد یارانه‌ای و یک واحد آزادپز که متعلق به یک مالک بودند، اقدام به انتقال آرد یارانه‌ای از واحد سهمیه‌دار به واحد آزادپز و فروش نان به نرخ آزاد کرده‌اند.

میرغضنفری ادامه داد: در بازدید از انبار این واحدها، آردهای مربوطه شناسایی و تخلف محرز شد که بلافاصله موضوع به مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اعلام و تیم‌های نظارتی برای تنظیم صورتجلسه به محل اعزام شدند.

وی تأکید کرد: فرآیند اداری برای پلمب این واحد متخلف در حال انجام است و بدون تردید با هرگونه سوءاستفاده از سهمیه آرد یارانه‌ای که متعلق به مردم است و دولت برای آن یارانه پرداخت می‌کند، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

فرماندار رشت در پایان با اشاره به تداوم نظارت‌های سرزده و مستمر فرمانداری بر عملکرد نانوایی‌ها خاطرنشان کرد: اغلب نانوایان با صداقت در حال خدمت‌رسانی هستند، اما با واحدهایی که حقوق مردم را تضییع کنند، بدون اغماض برخورد می‌شود و اجازه سوءاستفاده به هیچ‌کس داده نخواهد شد.

گفتنی است؛ در این بازدید، رعایت وزن چانه و وزن نان، پرهیز از کم‌فروشی، رعایت کامل ضوابط بهداشتی و نحوه ارائه خدمات به مردم مورد ارزیابی قرار گرفت و به برخی واحدها درباره رفع نواقص موجود تذکرات لازم داده شد.