زندگی تئاتری افسانه ماهیان مستند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، مستند «این صحنه خانه من است» ساخته آریان رضایی مروری است بر زندگی تئاتری افسانه ماهیان که بهزودی از طریق یکی از پلتفرمهای آنلاین اکران میشود.
مستند «این صحنه خانه من است» هفتمین مستند از مجموعه «وقفهها» است که علاقهمندان با مراجعه به صفحه اصلی سایت هاشور میتوانند به سایر فیلمهای این مجموعه شامل «جادونویس»؛ زندگی تئاتری نغمه ثمینی، «بازینویس»؛ زندگی تئاتری محمد رضاییراد، «رویای ناتمام»؛ زندگی تئاتری حمید پورآذری، «مرگ در حمام بنفش»؛ زندگی تئاتری حسین کیانی، «کمدی نویس»؛ زندگی تئاتری کورش نریمانی و «در مضار توتون»؛ زندگی تئاتری محمدحسن معجونی نیز دسترسی پیدا کنند.
