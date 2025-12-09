به گزارش خبرنگار مهر، حسین علوی، مدیر امور برنامه‌ریزی تولید و بازار شرکت آب‌نیرو در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که شبکه به انرژی کمتری نیاز دارد و برای تحقق اهداف تأمین پایدار انرژی در حال برنامه‌ریزی هستیم.

وی با اشاره به کاهش تولید نسبت به تابستان افزود: در شرکت ما با ظرفیت نصب‌شده ۳۲۵۰ مگاوات، تولید روزانه نیروگاه‌های برق‌آبی تحت مدیریت آب‌نیرو حدود ۴۰۰۰ مگاوات‌ساعت در روز است.

به گفته وی، این رقم در فصل تابستان و زمان اوج مصرف، به حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار مگاوات‌ساعت در روز افزایش می‌یابد.

علوی ادامه داد: نیروگاه‌های برق‌آبی توسط شرکت آب‌نیرو احداث و سپس در اختیار شرکت‌های برق منطقه‌ای قرار می‌گیرند.

به‌گفته وی، چند نیروگاه برق‌آبی در دست احداث است، اما تنها نیروگاه چمشیر تاکنون وارد مدار شده است؛ واحدهای کوچک آن امسال به بهره‌برداری تجاری رسید و واحدهای بزرگ‌تر نیز با ظرفیت ۱۶۵ مگاوات در قالب سه واحد ۵۵ مگاواتی تا پایان سال یا اوایل سال آینده به مدار می‌پیوندند.

مدیر امور برنامه‌ریزی تولید و بازار شرکت آب‌نیرو درباره خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های برق‌آبی توضیح داد: بیش از ۹۵ درصد، تقریباً تمام انرژی تولیدی این نیروگاه‌ها مستقیماً در اختیار مدیریت شبکه برق کشور قرار دارد و به شبکه‌های منطقه‌ای تحویل داده می‌شود؛ این نیروگاه‌ها هنوز وارد بورس انرژی یا تابلوی سبز نشده‌اند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا نیروگاه‌های برق‌آبی در فهرست نیروگاه‌های تجدیدپذیر حاضر در بورس قرار ندارند، گفت: بر اساس تعریف فعلی، نیروگاه‌های بالای ۱۰ مگاوات برق‌آبی در دسته تجدیدپذیرها قرار نمی‌گیرند.

علوی در پایان تاکید کرد: در نظر گرفتن ارتباط بین اقتصاد آب و برق ضروری است؛ اگر قیمت‌گذاری انرژی به‌صورت واقعی انجام شود، می‌توان تنظیم بهینه‌تری بین ظرفیت شبکه و الگوی مصرف ایجاد کرد. در واقع، مدیریت صحیح قیمت و مصرف، بخشی از پازل تعادل منابع و مصارف کشور محسوب می‌شود.