عضویت کاشان درشهرهای خلاق جهان مسئولیتی برای پاسداشت معماری ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در پی ثبت جهانی کاشان به عنوان شهر خلاق یونسکو در حوزه معماری، با تشریح ابعاد این موفقیت بزرگ، بر ضرورت برنامهریزی برای حفظ و گسترش جایگاه بینالمللی این شهر تأکید کرد و گفت: این دستاورد ارزشمند جهانی که افتخاری برای مردم هنرپرور استان اصفهان و سرمایهای سترگ برای ایران اسلامی به شمار میآید، پیش از هر چیز مرهون پیشینه تمدنی و اصالت هنری این دیار است و گواهی روشن بر ریشههای عمیق هنر، تمدن و معماری اصیل ایرانی-اسلامی است که از دیرباز بر خشت و گل شهرهای این خطه جاری بوده است.
وی افزود: ثبت جهانی کاشان در فهرست شهرهای خلاق، جلوهای از هوشمندی معماران و نیاکان این سرزمین در خلق فضاهای پایدار و انسانمحور در هماهنگی کامل با زیستبوم کویری است؛ میراثی که امروز میتواند الگوی معماری نوین در جهان باشد.
همدلی مردم و پیگیری مسئولان، زمینهساز تحقق این افتخار شد
استاندار اصفهان ادامه داد: دستیابی به این موفقیت، حاصل همدلی مسئولان و مردم فهیم کاشان و پیگیریهای مستمر در ارتباط با کمیسیون ملی یونسکو بوده است. وی با اشاره به تفاهمنامه میان استانداری اصفهان و کمیسیون ملی یونسکو که در سال گذشته منعقد شد، آن را گامی مؤثر در تحقق این عضویت دانست.
جمالینژاد تأکید کرد: اکنون این عنوان جهانی، مسئولیتی بزرگ را برای همه دستگاهها و نهادهای مرتبط ایجاد میکند تا ضمن حفظ و مرمت میراث معماری کاشان، تجربه و دانش فنی آن را به صورت کاربردی به جوانان و نسلهای بعدی انتقال دهند.
شهر خلاق باید پیوند سنت و نوگرایی را زنده نگه دارد
استاندار اصفهان با اشاره به رویکرد توسعه خلاق در شهرهای عضو این شبکه گفت: شهرهای خلاق باید در مسیر پرورش دانشآموزان و کارآفرینان خلاق گام بردارند و با راهاندازی کارگاههای هنری زنده در بافتهای تاریخی، فرصتهای جدیدی برای ماندگاری گردشگران فراهم کنند.
وی افزود: ضروری است با برنامهریزی خلاقانه و هوشمند، پیوندی پایدار میان سنت و نوگرایی ایجاد شود تا نمونهای درخور از یک شهر خلاق جهانی ارائه دهیم.
جمالینژاد ضمن قدردانی از دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو و تلاشهای مستمر همه عوامل محلی و ملی برای تحقق این افتخار، اظهار داشت: همه دستگاههای اجرایی باید با همافزایی و همکاری، از این فرصت طلایی برای معرفی هرچه بیشتر نبوغ و عظمت فرهنگی، هنری و معماری اصیل ایرانی-اسلامی استان هنرخیز اصفهان بهرهمند شوند.
