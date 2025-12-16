  1. استانها
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰

پایش پشت‌بام‌های ابنیه تاریخی کاشان پیش از شروع بارندگی‌های فصلی

پایش پشت‌بام‌های ابنیه تاریخی کاشان پیش از شروع بارندگی‌های فصلی

کاشان - پشت‌بام‌های ابنیه تاریخی کاشان پیش از شروع بارندگی‌های فصلی مورد پایش قرار گرفت.

تصویربردار: هادی نجف زاده

