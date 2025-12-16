https://mehrnews.com/x39SHP ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰ کد خبر 6690842 استانها اصفهان استانها اصفهان ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰ پایش پشتبامهای ابنیه تاریخی کاشان پیش از شروع بارندگیهای فصلی کاشان - پشتبامهای ابنیه تاریخی کاشان پیش از شروع بارندگیهای فصلی مورد پایش قرار گرفت. دریافت 78 MB تصویربردار: هادی نجف زاده کد خبر 6690842 کپی شد مطالب مرتبط کاشان نخستین شهر دنیا در معماری سنتی است لزوم مرمت جلوه های معماری باغ فین کاشان عضویت کاشان درشهرهای خلاق جهان مسئولیتی برای پاسداشت معماری ایرانی است صالحیامیری: آشوراده به کانون گردشگری دریامحور ایران تبدیل میشود برچسبها حریم ابنیه تاریخی میراث فرهنگی جاذبه گردشگری کاشان
نظر شما