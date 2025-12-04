کاشان نخستین شهر دنیا در معماری سنتی است

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا عبدالهزاده شامگاه پنج شنبه در «گردهمایی فعالین صنعت ساختمان با رویکرد معماری خلاق» که به مناسبت پیوستن کاشان به شبکه شهرهای خلاق جهان برگزار شد، اظهار کرد: در چهل و سومین کنوانسیون عمومی یونسکو که هر دو سال یکبار برگزار میشود و امسال در سمرقند تشکیل شد، کاشان در میان ۴۰۸ شهر از ۱۰۰ کشور جهان به عنوان «تنها شهر خلاق معماری سنتی» قرار گرفت.
وی با بیان اینکه کاشان نخستین شهری است که در حوزه معماری فاخر و سنتی در سطح دنیا عرض اندام میکند، افزود: مقوله معماری در سال ۲۰۲۴ به طور جدی وارد حوزه فعالیتهای یونسکو شد و ما باید به این ظرفیت عظیم که حاصل تلاش معماران گذشته تا امروز است، ببالیم و برای حفظ آن کوشا باشیم.
نگرانی مدیران و فعالین میراث فرهنگی از ساختوسازهای ناهمگون در محور امیرکبیر
رئیس اداره میراث فرهنگی کاشان با اشاره به بازدید دبیرکل یونسکو و هیئت همراه از کاشان، تصریح کرد: در جریان این بازدید، یکی از معماران برجسته جهانی نسبت به برخی ساختوسازهای جدید، بهویژه در «محور امیرکبیر» ابراز نگرانی کرد. این دغدغه وجود دارد که اگر مراقبتهای لازم صورت نگیرد، پرونده جهانی کاشان با چالش مواجه شود.
وی تاکید کرد: این نشست و همافزایی میان هلدینگهای ساختمانی و اداره میراث فرهنگی میتواند نقطه شروعی برای حرکت به سمت «معماری خلاق» باشد؛ معماری که ضمن داشتن دغدغههای مدرنیته، نگاهی عمیق به معماری اصیل، سنتی و تاریخی کاشان داشته باشد.
کاشان، تنها نماینده ایران در فهرست جدید شهرهای خلاق
عبداله زاده با مقایسه وضعیت کاشان با سایر شهرهای خلاق ایران گفت: پیش از این شهرهای رشت، کرمانشاه، اصفهان، بندرعباس و سنندج در سالهای ۲۰۱۵، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ به این شبکه پیوسته بودند. امسال کاشان تنها شهری از ایران بود که به این مجموعه جهانی در حوزه معماری ملحق شد.
وی افزود: معماری اصیل ایرانی حرفهای بسیاری برای گفتن دارد و انتظار میرود اساتید حوزه معماری سنتی، این ظرفیتها و استعدادها را به فعالان حوزه ساختمان معرفی کنند تا شاهد نوآوریهایی باشیم که آیندگان نیز به بناهای ساخته شده در این دوران افتخار کنند.
رئیس اداره میراث فرهنگی کاشان در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای معماران پیشکسوت و دلسوز کاشان از جمله مهندسان و معماران حلی، آسخی، صالحی, باباییان، کدخدایی، عصار و غیره که در حفظ هویت معماری این شهر نقش بسزایی داشتهاند، خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری فعالان صنعت ساختمان، ظرفیت ایجاد شده برای معرفی کاشان در ابعاد جهانی بیش از پیش شکوفا شود.
نظر شما