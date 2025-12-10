پیرجاهد: ۲ دستگاه کامیون به جامعه عشایری اردبیل تحویل داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پیرجاهد صبح چهارشنبه در مراسم تحویل کامیون‌ها به جامعه عشایری اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، دو دستگاه کامیون ۱۰ چرخ با هدف ارتقای خدمات‌رسانی و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی، به جامعه عشایری استان اردبیل تحویل داده شد.

وی افزود: وعده‌ای که به عشایر داده بودیم امروز محقق شد و این اقدام برگ زرین دیگری در مسیر خدمت به جامعه عشایری استان است.

مدیر کل امور عشایر استان اردبیل گفت: چند ماه پیش، خرید دو دستگاه کامیون ۱۰ چرخ برای تسهیل امور اجرایی و خدمات‌رسانی به عشایر در دستور کار قرار گرفت که پس از طی مراحل قانونی و اداری، این خودروها تحویل اداره کل امور عشایر استان شد.

پیرجاهد با اشاره به نقش این ناوگان در جابه‌جایی نهاده‌ها، محصولات عشایری و پشتیبانی از مناطق عشایری تصریح کرد: این کامیون‌ها چرخ‌هایی هستند که در خدمت رفاه، معیشت و توانمندسازی عشایر خواهند چرخید و امکان دسترسی آسان‌تر آنان به بازار و خدمات را فراهم می‌کنند.

وی این اقدام را در راستای سیاست‌های حمایتی و توسعه‌ای جامعه عشایری عنوان کرد و بر تداوم تلاش‌ها برای بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات تأکید کرد.

