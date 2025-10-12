علی پناهی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تأکید بر جایگاه عشایر در تولید و امنیت غذایی کشور، اظهار کرد: خدمات گسترده در حوزه تامین نهادههای دامی، زیرساختها و تسهیلات بانکی به جامعه عشایری پارس آباد و اصلاندوز ارایه میشود.
وی عشایر را نماد فرهنگ اسلامی و از ارکان اصلی تولید در کشور دانست و افزود: جامعه عشایری با وجود کمتر از ۲ درصد از جمعیت کل کشور، ۲۵ درصد واحدهای دامی و حدود ۲۰ درصد تولیدات دامی را بر عهده دارد.
رئیس امور عشایر پارسآباد با اشاره به استقرار ۴۰ درصد جمعیت عشایری استان در شهرستانهای پارسآباد و اصلاندوز، گفت: این منطقه قطب عشایری اردبیل است. به طوری که طی یک سال گذشته ۱۲ هزار تن نهاده دامی به ارزش ۱۲۸ میلیارد تومان، ۴۳۰ دستگاه پنل خورشیدی و ۶۳۰ مخزن پلیاتیلن هزار لیتری میان عشایر توزیع شده است.
پناهی با اشاره به پرداخت تسهیلات در قالب تبصرههای ۱۵، ۱۸ و ماده ۵۲ برای تأمین نهادهها و حمایت از تولید، گفت: این تسهیلات نقش مؤثری در بهبود معیشت عشایر داشته است.
وی همچنین از زیرسازی ۲۰ کیلومتر راه عشایری و اجرای طرحهای تأمین و آبرسانی سیار خبر داد و تأکید کرد: رفع چالشهای عشایر، همکاری و همافزایی همه دستگاههای اجرایی را طبق مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۸۴ میطلبد.
نظر شما