به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرجاهد ظهر جمعه در بازدید از قسلاق قوزی قورقی اظهار کرد: این بازدید در راستای تحقق شعار «دیدار بیواسطه با مردم» و با هدف ارتقای سلامت عمومی جامعه عشایری انجام شد.
وی افزود: در این برنامه، عشایر قوزیقورقی و قشلاقات اطراف از جمله تنگ، آقاخانکندی، نوریکندی و یوسفخانکندی، از خدمات ویزیت رایگان پزشکان و داروی رایگان بهرهمند شدند.
پیرجاهد با اشاره به اهمیت خدمترسانی به مناطق محروم عشایری، از تداوم چنین طرحهایی خبر داد و افزود: ارائه خدمات بهداشتی و دارویی به عشایر، گامی مؤثر در رفع محرومیت و بهبود کیفیت زندگی آنان است.
مدیرکل امور عشایر اردبیل همچنین از پروژههای عمرانی منطقه از جمله فاز اول طرح آبرسانی قوزیقورقی، بازسازی و تعریض راه قشلاق کلیبانی و تسطیح مسیرهای قشلاقات ارشق بازدید کرد.
وی بر لزوم تسریع در اجرای این پروژهها و توجه بیشتر به مناطق محروم عشایری تأکید کرد و گفت: امیدواریم این اقدامات، موجب ارتقای سطح رفاه و توسعه پایدار در جامعه عشایری استان شود.
