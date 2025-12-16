اصغر دادبه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نگرانی این روزهایش نکاتی را مطرح کرد و گفت: بنده در چند سخنرانی مختلف، از طریق پیامهایی که به مردم منتقل کردهام، نسبت به این مسئله هشدار دادهام که برخی جریانها تلاش میکنند کاری کنند که جوانان ما با بزرگان ادب فارسی بیگانه شوند. دشمن این را میخواهد و وظیفه ما این است که اجازه ندهیم چنین اتفاقی رخ دهد.
او درباره راه حل این مسئله ادامه داد: راهش این است که از سنین بسیار پایین، کودکانی که چهار یا پنج ساله هستند و هنوز ذهنیتشان بهطور کامل شکل نگرفته، اگر از پدر و مادرشان بخواهیم روزانه چهار یا پنج دقیقه جملهای از گلستان یا بیتی از سعدی یا حافظ برایشان بخوانند، این مفاهیم در ذهنشان ماندگار میشود. تجربه نشان داده که این روش بسیار مؤثر است. بنده شخصاً این مسیر را سالهاست دنبال میکنم و نتایج آن را بهخوبی دیدهام.
وی افزود: حتی در جلساتی که با وزرای فرهنگی داشتیم و قرار است دوباره نیز برگزار شود این موضوع را مطرح کردهام. من واقعاً به مردم امیدوارم و بازخورد پیامهایی که طی این سالها دادهام، بسیار دلگرمکننده بوده است.
این استاد بازنشسته در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر بیشتر مشغول چه فعالیتی است، گفت: در حال حاضر فعالیت دانشگاهی ندارم و بیشتر در حال ساماندهی کارهای پژوهشی خودم هستم. تمرکز اصلیام این روزها بر روی سعدی است و مشغول آماده سازی و تنظیم برخی آثارم هستم. پیشتر مجموعهای درباره حافظ برای ناشر ارسال شده که خوشبختانه بسیار خوب پیش رفته است. انشاءالله بهزودی منتشر شود و نتیجه آن را ببینیم.
