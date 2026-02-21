به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ساکت متولد سال ۱۳۲۶ در شهر تربت حیدریه است و مسیر علمی خود را با اخذ کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران آغاز کرد. وی برای تکمیل مطالعات خود به کانادا رفت و موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد در گرایش حقوق تجارت بین‌الملل از دانشگاه مک‌گیل شد. علاوه بر تسلط بر مباحث حقوقی، ساکت در رشته اسلام‌شناسی نیز سابقه تحصیل و فعالیت دارد که نشان‌دهنده نگاه عمیق و چندوجهی او به علوم انسانی است.

او استادی برجسته، قاضی بازنشسته و مستشار پیشین دیوان عالی کشور است و سابقه‌ای درخشان در نظام قضایی و وکالت دارد. آثار علمی او گستره وسیعی از موضوعات را در بر می‌گیرد و تالیفات وی در حوزه‌هایی همچون دادرسی در حقوق اسلامی، نگرشی تاریخی به فلسفه حقوق، حقوق‌شناسی و دادکاوی بسیار حائز اهمیت است. از جمله مهم‌ترین کتاب‌های او می‌توان به «دادرسی در حقوق اسلامی»، «تاریخ آموزش در اسلام» و «درباره شاهنامه و فردوسی»، «نهاد آموزش اسلامی»، «شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی»، «آموزش‌نامه فرهنگ فرادهی و فراگیری در اسلام» اشاره کرد.

محمدحسین ساکت، در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت‌های این روزهای خود گفت: من در حال حاضر پرونده‌های سنگینی در دادگستری و دیوان عالی کشور دارم که به‌عنوان وکیل باید کار بکنم و مشغول آن‌ها هستم. در کنار آن، یک سری کارهای علمی عقب‌افتاده نیز دارم؛ شامل مقالات و کتاب‌های ناتمام که مشغول انجام آن‌ها هستم. ان‌شاءالله خدا توفیق دهد تا با سرعت بیشتری پیش برویم.

او درباره کتاب‌هایی که رویشان کار می‌کند توضیح داد و افزود: یکی از آن‌ها ترجمه «الفهرست‌» ابن ندیم است که کار بسیار سنگینی هم هست. مورد دیگر بازنگری پنج کتاب حقوقی خودم است که آن‌ها را برای چاپ مجدد آماده می‌کنم. این کتاب‌ها قبلاً توسط ناشران مختلفی مثل میزان و شرکت سهامی انتشار منتشر شده بودند، اما چاپ جدید آن‌ها را هنوز انجام نداده‌ام و الان در حال آماده‌سازی برای انتشار مجددشان هستم.

وی افزود: به جز این‌ها مجموعه مقالات خود را برای چاپ دوم جمع‌آوری می‌کنم. همچنین جلد دوم کتاب «شیوایی و شیدایی، برگی از فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی» را آماده می‌کنم که شامل مجموعه‌ای از مقالات است.