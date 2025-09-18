کشت هندوانه پاییزه در جاسک آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت‌اله عباسی راونگی اظهار کرد: کشت هندوانه پاییزه در ۵۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی دهستان گابریک شهرستان جاسک آغاز شده و کشت هندوانه پاییزه در این شهرستان تا اوایل مهر ادامه دارد.

وی افزود: کشت این محصول با هدف بهره‌وری از ظرفیت‌های کشاورزی منطقه و تأمین بخشی از نیاز بازار در فصل خارج از برداشت صورت می‌گیرد.

عباسی گفت: با توجه به شرایط دشوار منابع آبی، استفاده بهینه از منابع موجود و انتخاب روش‌های کشت مناسب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان جاسک ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود محصول برداشت‌شده از نیمه دوم آذر تا اوایل دی‌ماه به بازار عرضه شود.

عباسی راونگی افزود: هندوانه بیشتر در مناطق کروچ، گرندو و کنتگی دهستان گابریک کشت می‌شود.