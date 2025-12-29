آغاز کشت پایلوت گیاه دارویی مرزنجوش در شهرستان بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان انصاری با بیان این خبر اظهار داشت: این طرح پژوهشی با هدف بررسی سازگاری و ارزیابی عملکرد این گیاه در شرایط آب و هوایی خاص شهرستان، به صورت نشایی و در سطح یک هکتار اجرا شده است.

وی موفقیت این طرح را گامی مهم در راستای تنوع‌بخشی به الگوی کشت، معرفی یک محصول اقتصادی جدید و افزایش درآمد پایدار برای کشاورزان منطقه دانست.

انصاری افزود: توسعه کشت گیاهان دارویی سازگار، یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان است و کشت مرزنجوش به عنوان یک پایلوت علمی، داده‌های لازم برای تصمیم‌گیری درباره توسعه آینده آن را فراهم خواهد کرد.

این اقدام بخشی از برنامه جامع توسعه بخش کشاورزی بندرعباس با محوریت کشت محصولات با ارزش افزوده بالا و منطبق با اقلیم جنوب کشور است.