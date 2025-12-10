  1. استانها
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۵

امام‌جمعه قروه: زن در نگاه اسلام رکن خانواده و مظهر جمال الهی است

قروه- امام‌جمعه قروه گفت: اسلام زن را صاحب شأن، کرامت و نقش بی‌بدیل در تداوم خانواده می‌داند و این نگاه با وضعیت زنان در تمدن‌های گذشته تفاوتی بنیادین دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عابدین رستمی صبح چهارشنبه در آئین گرامیداشت روز زن با حضور بانوان شاغل ادارات قروه، ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره)، از حضور بانوان و برگزارکنندگان این نشست قدردانی کرد.

وی با اشاره به سابقه رفتار جوامع مختلف با زنان در تمدن‌های باستان گفت: در بسیاری از تمدن‌ها زن سرنوشتی تلخ داشته است؛ از یونان و هند گرفته تا مصر باستان و حتی ایران پیش از اسلام.

امام‌جمعه قروه تصریح کرد: طبق اسناد تاریخی، زن در برخی فرهنگ‌ها حتی به‌عنوان «واحد مبادله و کالا» محسوب می‌شده و حقوق اولیه او نادیده گرفته می‌شده است.

رستمی افزود: اسلام نقطه عطفی در تاریخ جایگاه زن است؛ دینی که زن را محور خانواده، مظهر جمال و جلال الهی و دارای نقش اساسی در ایجاد آرامش معرفی می‌کند.

خداوند زن را نشانه‌ای از رحمت و مودت قرار داده است

وی با اشاره به آیات قرآن کریم گفت: خداوند زن را نشانه‌ای از رحمت و مودت قرار داده و آن را اساس تشکیل خانواده دانسته است و زن در نگاه اسلام لباس و پوشاننده نقص‌های مرد است و این رابطه، مکملِ متقابل است؛ رابطه‌ای که میان دو مرد یا دو زن شکل نمی‌گیرد.

امام‌جمعه قروه با انتقاد از الگوهای غربی درباره زن تأکید کرد: در غرب به نام آزادی، کرامت زن آسیب دیده و تبدیل به کالایی مصرفی شده است؛ به‌گونه‌ای که ارزش زن با افزایش عرضه کاهش یافته و تلاش برای شبیه‌سازی نقش زن با مرد، شأن انسانی او را تنزل داده است.

وی با بیان اینکه «شکوه مادری و همسری قابل مقایسه با هیچ شأن دیگری نیست» افزود: زن در عین لطافت و ظرافت، ستون اصلی خانه است و خانواده بدون حضور مادر، استحکام لازم را نخواهد داشت.

رستمی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه زن گفت: زن رئیس خانه است و مهم‌ترین جهاد او حسن‌تبعّل، یعنی خوب همسرداری، مادر بودن و مدیریت کانون خانواده است؛ البته این به معنای کناره‌گیری از جامعه نیست و زن در کنار نقش خانوادگی، می‌تواند در عرصه‌های اجتماعی و اداری نیز فعال باشد.

انقلاب اسلامی فرصت‌های رشد و حضور اجتماعی زنان را گسترش داده است

وی با اشاره به حضور ۳۶۴۰ بانوی شاغل در مجموعه‌های اداری و دولتی شهرستان اظهار کرد: این آمار در مقایسه با دوران پیش از انقلاب قابل توجه است و نشان می‌دهد انقلاب اسلامی فرصت‌های رشد و حضور اجتماعی زنان را گسترش داده است.

امام‌جمعه قروه در پایان با تأکید بر ضرورت توجه بانوان به نقش بنیادین خود در خانواده خاطرنشان کرد: حفظ حرمت خانواده و شناخت ارزش مادری و همسری، مهم‌ترین رسالتی است که اسلام بر عهده زنان گذاشته است.

