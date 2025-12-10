به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عابدین رستمی صبح چهارشنبه در آئین گرامیداشت روز زن با حضور بانوان شاغل ادارات قروه، ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره)، از حضور بانوان و برگزارکنندگان این نشست قدردانی کرد.

وی با اشاره به سابقه رفتار جوامع مختلف با زنان در تمدن‌های باستان گفت: در بسیاری از تمدن‌ها زن سرنوشتی تلخ داشته است؛ از یونان و هند گرفته تا مصر باستان و حتی ایران پیش از اسلام.

امام‌جمعه قروه تصریح کرد: طبق اسناد تاریخی، زن در برخی فرهنگ‌ها حتی به‌عنوان «واحد مبادله و کالا» محسوب می‌شده و حقوق اولیه او نادیده گرفته می‌شده است.

رستمی افزود: اسلام نقطه عطفی در تاریخ جایگاه زن است؛ دینی که زن را محور خانواده، مظهر جمال و جلال الهی و دارای نقش اساسی در ایجاد آرامش معرفی می‌کند.

خداوند زن را نشانه‌ای از رحمت و مودت قرار داده است

وی با اشاره به آیات قرآن کریم گفت: خداوند زن را نشانه‌ای از رحمت و مودت قرار داده و آن را اساس تشکیل خانواده دانسته است و زن در نگاه اسلام لباس و پوشاننده نقص‌های مرد است و این رابطه، مکملِ متقابل است؛ رابطه‌ای که میان دو مرد یا دو زن شکل نمی‌گیرد.

امام‌جمعه قروه با انتقاد از الگوهای غربی درباره زن تأکید کرد: در غرب به نام آزادی، کرامت زن آسیب دیده و تبدیل به کالایی مصرفی شده است؛ به‌گونه‌ای که ارزش زن با افزایش عرضه کاهش یافته و تلاش برای شبیه‌سازی نقش زن با مرد، شأن انسانی او را تنزل داده است.

وی با بیان اینکه «شکوه مادری و همسری قابل مقایسه با هیچ شأن دیگری نیست» افزود: زن در عین لطافت و ظرافت، ستون اصلی خانه است و خانواده بدون حضور مادر، استحکام لازم را نخواهد داشت.

رستمی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه زن گفت: زن رئیس خانه است و مهم‌ترین جهاد او حسن‌تبعّل، یعنی خوب همسرداری، مادر بودن و مدیریت کانون خانواده است؛ البته این به معنای کناره‌گیری از جامعه نیست و زن در کنار نقش خانوادگی، می‌تواند در عرصه‌های اجتماعی و اداری نیز فعال باشد.

انقلاب اسلامی فرصت‌های رشد و حضور اجتماعی زنان را گسترش داده است

وی با اشاره به حضور ۳۶۴۰ بانوی شاغل در مجموعه‌های اداری و دولتی شهرستان اظهار کرد: این آمار در مقایسه با دوران پیش از انقلاب قابل توجه است و نشان می‌دهد انقلاب اسلامی فرصت‌های رشد و حضور اجتماعی زنان را گسترش داده است.

امام‌جمعه قروه در پایان با تأکید بر ضرورت توجه بانوان به نقش بنیادین خود در خانواده خاطرنشان کرد: حفظ حرمت خانواده و شناخت ارزش مادری و همسری، مهم‌ترین رسالتی است که اسلام بر عهده زنان گذاشته است.