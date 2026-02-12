انبار لوازم یدکی خودرو قاچاق ۷۰ میلیاردی در شهریار کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داریوش صادقی فرد، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف انباری حاوی یک هزار قطعه لوازم یدکی خودرو قاچاق به ارزش ۷۰ میلیارد ریال و دستگیری یک متهم در شهریار خبر داد.

وی با اشاره به دریافت گزارش‌هایی درباره فعالیت یک انبار قاچاق کالا در شهریار، اظهار داشت: پس از بررسی موضوع، ماموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی انبار شدند و با هماهنگی قضائی در بازرسی از آن، یک هزار قطعه لوازم یدکی خودرو قاچاق کشف و یک متهم را دستگیر کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران در پایان افزود: کارشناسان ارزش لوازم یدکی کشف شده را بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال برآورد کردند و متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.