به گزارش خبرنگار مهر، محمدطاهر بابازاده صبح چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: پنج دستگاه ریزپالاینده داخلی برای تصفیه‌خانه آب شهرهای گروه الف تهیه و مراحل نصب آن در حال پایان است.

به گفته وی، این دستگاه‌ها که در اصطلاح تخصصی میکرواسترینر نامیده می‌شوند، نقش مهمی در افزایش کیفیت آب آشامیدنی دارند و ذرات معلق مانند جلبک‌ها و رسوبات ریز را از آب جداسازی می‌کنند.

وی گفت: نمونه خارجی این دستگاه‌ها پیش‌تر در تصفیه‌خانه ساری نصب شده بود، اما به دلیل تحریم‌ها امکان واردات آن‌ها برای سایر شهرها فراهم نبود. به همین دلیل طراحی و تولید نمونه داخلی از ابتدای سال جاری با ظرفیت حذف ذرات تا ۱۸ میکرون آغاز شد و به تازگی به تصفیه‌خانه‌های شهرهای گروه الف منتقل شده است.

بابازاده تصریح کرد: این پنج ریزپالاینده در مجموع توانایی تصفیه و جلبک‌زدایی تا ۱۸۰۰ لیتر بر ثانیه را دارند و مراحل نصب و راه‌اندازی آن‌ها در حال پایان یافتن است.