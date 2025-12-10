به گزارش خبرنگار مهر، محمدطاهر بابازاده صبح چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: پنج دستگاه ریزپالاینده داخلی برای تصفیهخانه آب شهرهای گروه الف تهیه و مراحل نصب آن در حال پایان است.
به گفته وی، این دستگاهها که در اصطلاح تخصصی میکرواسترینر نامیده میشوند، نقش مهمی در افزایش کیفیت آب آشامیدنی دارند و ذرات معلق مانند جلبکها و رسوبات ریز را از آب جداسازی میکنند.
وی گفت: نمونه خارجی این دستگاهها پیشتر در تصفیهخانه ساری نصب شده بود، اما به دلیل تحریمها امکان واردات آنها برای سایر شهرها فراهم نبود. به همین دلیل طراحی و تولید نمونه داخلی از ابتدای سال جاری با ظرفیت حذف ذرات تا ۱۸ میکرون آغاز شد و به تازگی به تصفیهخانههای شهرهای گروه الف منتقل شده است.
بابازاده تصریح کرد: این پنج ریزپالاینده در مجموع توانایی تصفیه و جلبکزدایی تا ۱۸۰۰ لیتر بر ثانیه را دارند و مراحل نصب و راهاندازی آنها در حال پایان یافتن است.
