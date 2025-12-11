خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ سرزمین آفتاب همواره مهد ایثار، فداکاری و مقاومت مردمان خود بوده است. در طول هشت سال دفاع مقدس، این استان با تقدیم تعداد بی‌شماری از فرزندان رشیدش، موفق شد رتبه دوم کشور را در تعداد شهدای تقدیم‌شده به دست آورد و نام خود را در تاریخ ایستادگی و شجاعت ثبت کند.

این روحیه والا و پایدار، در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز با رشادت‌های بی‌مثال فرزندان این دیار تجلی یافت؛ زمانی که استان مرکزی ۳۵ شهید گران‌قدر را در راه دفاع از خاک، ارزش‌ها و امنیت ملت تقدیم کرد.



هر یک از این شهدای والامقام، جلوه‌ای از ایمان راسخ، شجاعت بی‌حد و اراده‌ای استوار بودند که تهدید دشمن نتوانست آن را متزلزل کند. از دل این ایثار، پیام مقاومت و پایمردی برای همه نسل‌ها متبلور شد؛ نسلی که با پیروی از مسیر والای شهدا، می‌تواند ارزش‌های ملی و انسانی را پاس بدارد و در برابر هرگونه ظلم و تجاوز استوار بایستد.



شهیده فاطمه سیه‌پوش اهل خمین کارمند اداری زندان اوین، یکی از قربانیان حمله موشکی اخیر به این مجموعه بود که جان خود را در راه دفاع از ارزش‌های انسانی از دست داد.

در جریان این حادثه، جمعی از کارکنان، زندانیان و مراجعان مورد هدف قرار گرفتند و فاطمه سیه‌پوش در میان شهدای غیرنظامی این حمله جای دارد.



شهادت او یادآور رشادت‌ها و ازخودگذشتگی فرزندان این مرز و بوم است و ایستادگی در برابر ظلم و پایبندی به اصول انسانی، اراده‌ای شکست‌ناپذیر می‌طلبد که فاطمه سیه‌پوش آن را با جان خود نشان داد.



رژیم صهیونیستی با حمله به کارمند غیرنظامی اوین ادعاهای خود را نقض کرد



مادر شهیده فاطمه سیه‌پوش در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه دخترش یک کارمند ساده و غیرنظامی بود گفت: وقتی فاطمه‌ای مثل دختر من را هدف قرار می‌دهند، دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید صهیونیست‌ها با مردم عادی کاری ندارند، این حمله خودش گویای حقیقت است.



وی افزود: تنها چند دقیقه پیش از وقوع حادثه، دخترم با ما تماس گرفت و مثل همیشه با مهربانی احوال‌پرسی کرد، هیچ نشانه‌ای از نگرانی در صدایش نبود و این آخرین تماس او با خانواده بود که اکنون به یادمان مانده است.



مادر شهیده فاطمه سیه‌پوش تصریح کرد: صدای همهمه از پشت خط می‌آمد، فاطمه گفت اوضاع کمی شلوغ است و پس از خداحافظی، دیگر هیچ تماسی برقرار نشد.



وی ادامه داد: چندین بار شماره‌اش را گرفتیم اما پاسخ نداد و همین موضوع باعث نگرانی ما شد.



مادر شهیده فاطمه سیه‌پوش گفت: بلافاصله عازم تهران شده و تا صبح در مقابل زندان اوین منتظر ماندیم، ابتدا تصور نمی‌کردیم فاطمه در میان شهدا باشد اما با گذشت چند ساعت و بی‌خبری کامل، احساس کردیم حادثه تلخی رخ داده است که سرانجام خبر شهادت فاطمه را به ما دادند.



وی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی دخترش افزود: فاطمه همواره احترام به والدین را رعایت می‌کرد و هیچ‌گاه نگرانیمان را برنمی‌انگیخت.



مادر شهیده فاطمه سیه‌پوش تاکید کرد: فاطمه فردی سخاوتمند و پیش‌قدم در کمک به نیازمندان بود و در آخرین دیدار، به من گفت که لیاقت شهادت را ندارد اما تقدیر الهی این مقام را به او عطا کرد.



وی با بیان اینکه دخترش ارادت ویژه‌ای به مقام معظم رهبری داشت گفت: همواره سفارش می‌کرد که پس از هر نماز برای رهبر انقلاب دعا کنیم و خود نیز این عمل را به‌طور مداوم انجام می‌داد.



مادر شهیده فاطمه سیه‌پوش تصریح کرد: رژیم منحوس اسرائیل ادعا می‌کرد که با مردم عادی کاری ندارد اما دختر من که نه نظامی بود و نه مسئولیتی اجرایی داشت، نقض این ادعا را نشان داد و در این حملات، زنان، کودکان و افراد بی‌دفاع بسیاری به شهادت رسیدند.



وی افزود: خانواده‌های شهدا هرگز از ایثار خسته نخواهند شد، زیرا خون شهدا سرمایه‌ای ارزشمند برای اسلام است، همان‌طور که امام خمینی (ره) فرمودند هرچقدر ما را بکُشند زنده‌تر و مقاوم‌تر خواهیم شد.



مادر شهیده فاطمه سیه‌پوش با اشاره به اینکه فرزند دیگر خود سعید در سال ۶۶ در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، سینه و شکم به شهادت رسید، گفت: زندگی کوتاه ۴۹ ساله اما پرثمر فاطمه نمونه‌ای از مسئولیت‌پذیری، فداکاری و ایمان راسخ به ارزش‌های ملی و انسانی بود.



وی افزود: فاطمه با پیگیری امور خیریه و رسیدگی به نیازمندان، زندگی خود را به خدمت به جامعه و مردم اختصاص داده بود و همین روحیه جایگاه او را در میان شهدا ویژه ساخت.



خون شهیدان ایران پشتوانه تقویت وحدت و ایستادگی در برابر تهدیدات خارجی است



برادر شهیده فاطمه سیه‌پوش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خون شهیدان ایران همچنان پشتوانه‌ای قوی برای تقویت وحدت ملی و ایستادگی در برابر تهدیدات خارجی است و شهادت عزیزان ما، نه‌تنها اراده جمعی را تقویت می‌کند بلکه راه را برای ادامه مسیر مقاومت و انسجام بیشتر در جامعه روشن‌تر می‌سازد.



محمدباقر سیه‌پوش افزود: در جریان جست‌وجو میان آوار، با وجود جراحات دست‌ها، هیچ دردی را احساس نمی‌کردیم.



وی گفت: سحرگاه، پیکر مطهر خواهرمان پس از جست‌وجو زیر آوارها کشف شد و گویی تقدیر بر این بود که خود او را پیدا کرده و وداع کنیم.



محمدباقر سیه‌پوش تصریح کرد: قرار گرفتن در زمره خانواده شهید، مسئولیتی سنگین و افتخاری بزرگ است که باید همواره شکرگزار آن بود.



وی ادامه داد: خواهرم به دست رژیمی به شهادت رسید که همواره مدعی است به غیرنظامیان آسیب نمی‌زند، در حالی‌که خون فاطمه گواهی روشن بر بی‌پایگی این ادعا و رسوایی همیشگی آنان است.



برادر شهیده فاطمه سیه‌پوش تاکید کرد: فاطمه همواره با شوق از حضرت آقا یاد می‌کرد و امروز خون او پاسخی روشن و قاطع به تمامی ادعاها و دروغ‌های دشمنان است.



وی افزود: حملات اخیر رژیم منحوس صهیونیستی ثابت کرد که حتی جان جنین‌ها نیز از خشونت این رژیم مصون نیست و این واقعیت آشکار ماهیت صهیونیسم است.



محمدباقر سیه‌پوش گفت: هر بار که فرصت‌هایی به رژیم صهیونیستی داده‌ایم اقدامات خشونت‌آمیز خود را تشدید کرد است و این در حالیست که رژیم صهیونی، غزه را ویران، لبنان را نابود و سوریه را به خون کشیده است.



وی تاکید کرد: همان عزم و اراده‌ای که در وجود ما برای دفاع و پاسخ به جنایات دشمن جاری است در فرزند خواهرم نیز دیده می‌شود.



برادر شهیده فاطمه سیه‌پوش ادامه داد: در صورت لزوم، خود و فرزندانمان در صف نخست دفاع و فداکاری خواهیم ایستاد.



وی با تأکید بر ضرورت حفظ هوشیاری ملی در برابر تهدیدات دشمنان افزود: حادثه اخیر نشان داد که ملت ایران در سخت‌ترین شرایط نیز یکپارچه و استوار در برابر تجاوز می‌ایستد.



محمدباقر سیه‌پوش بیان کرد: خون شهیدانی همچون فاطمه سیه‌پوش، نه‌تنها پشتوانه‌ای برای تقویت اراده جمعی است بلکه راه را برای انسجام بیشتر جامعه و تداوم مسیر مقاومت روشن‌تر می‌کند.



وی تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر، وحدت و همدلی مردم بزرگ‌ترین سرمایه کشور در مقابله با دشمنان است.



برادر شهیده فاطمه سیه‌پوش گفت: جانفشانی‌های این شهدا نه تنها یادآور عظمت گذشته است، بلکه چراغ راه آیندگان برای شناخت مفهوم واقعی از مسئولیت، شجاعت و عشق به میهن و ایمان است.



وی تصریح کرد: شهدا با تقدیم خون خود نشان دادند که ایستادگی در برابر دشمن، فداکاری برای وطن و پایبندی به اصول انسانی، همواره بالاترین مقام و میراث یک ملت است.



گفتنی است؛ این ایثارگری‌ها گواهی روشن از تاریخ، فرهنگ و هویت مردمی است که در دشوارترین شرایط نیز با اراده‌ای استوار و روحیه‌ای مقاوم ایستادگی می‌کنند. روایت پیش‌رو تنها بخشی از فداکاری خانواده‌ای است که دختر جوان خود را در مسیر خدمت به مردم از دست داده و امروز شهادت او را مایه افتخار و سربلندی خویش می‌شمارند.