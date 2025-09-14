به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، این سری با مدل های ۶۵، ۷۵ و ۸۵ اینچی و با قیمت پایه ۹۰۹، ۱۲۴۷ و ۱۴۹۶ دلار برای پیش فروش ارائه شده است. البته وب سایت رسمی شیائومی یک نسخه ۹۸ اینچ از این دستگاه را با قیمت ۲۷۹۹ دلار نیز ثبت کرده است.

سری ۲۰۲۶ این دستگاه براساس پلتفرم مینی ال ای دی سال گذشته بنا شده و به روزرسانی های کلیدی در درخشندگی، عملکرد نمایشگر و ویژگی های هوشمند آن وجود دارد. شیائومی تایید کرده همه مدل ها از وضوح ۴K با رفرش ریت گزینشی ۳۳۰ هرتز برای بازی های رایانشی پشتیبانی می کنند.

درخشندگی پنل های نمایشگر ۵۲۰۰nit است. هر نمایشگر از ۹۵٪ گستره رنگی DCI-P۳، نمایش ۱۰.۷ میلیارد رنگ و دقت رنگ حرفه‌ای با مقدار ΔE تقریباً برابر با ۱ پشتیبانی می‌کند. همچنین تلویزیون‌ها از پنل گسترده با زاویه دید وسیع و پایه WHVA با بازتاب کم استفاده می‌کنند. طبق گفته شیائومی، این ویژگی باعث بهبود دید در اتاق‌های روشن و ارائه کنتراست بهتر در زوایای غیرمستقیم نسبت به نمایشگرهای معمولی می‌شود. بدنه تلویزیون‌ها دارای قاب فوق‌العاده باریک به ضخامت ۴.۳۵ میلی‌متر و حاشیه مشکی ۰.۹ میلی‌متری است که هدف آن ایجاد تجربه دیداری فراگیر می‌باشد.

هر مدل با سیستم عامل جدید HyperOS۳ فعال می شود که مجهز به تراشه مدیا تک ۹۶۵۵ با سی پی یوچهارهسته ای Cortex-A۷۳ و ۶۴ گیگابات حافظه داخلی است. سیستم‌عامل دستگاه از رابط کاربری 4K و دستیار صوتی Super XiaoAi پشتیبانی می‌کند.