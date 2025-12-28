شیائومی کارخانه خودکار لوازم خانگی هوشمند راه اندازی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، این پروژه یک کارخانه به شدت خودکار دستگاههای هوشمند خانگی است که طوری طراحی شده تا با اندک دخالت انسانی فعالیت کند.
این واحد تولیدی طی رویدادی برای رونمایی شیائومی ۱۷ اولترا در ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی نمایش داده شد. به گفته شرکت، کارخانه مذکور در اوایل سال جاری فعالیتش را در منطقهای در ایالت ووهان آغاز کرده و هم اکنون ابزارهای هوشمند خانگی را در مقیاس کلان تولید میکند.
این واحد که «کارخانه لوازم خانگی هوشمند شیائومی» نام گرفته، پس از واحدهای موبایل سازی و خودروسازی، سومین مرکز تولیدی شرکت به حساب میآید. شیائومی مدعی است این کارخانه طراحی محصول، توسعه و تولید انبوه را با تمرکز زیاد روی اتوماسیون زیر یک سقف انجام میدهد.
بخش عمده تولید تحت فرایند مونتاژی انجام میشود که شیائومی آن را بدون دخالت انسان یا lights-out توصیف میکند. کارگاههای مدل سازی تزریقی و ورقههای فلزی به طور کامل خودکار هستند و بدون نوردهی کار میکنند. مواد با استفاده از یک سیستم نقاله هوایی ۴.۲ کیلومتری که شش کارگاه جداگانه را بهم متصل میکند در این واحد جابه جا میشوند.
لوجستیک داخل کارخانه نیز به طور کلی با استفاده از ۱۶۱ روبات موبایل کنترل میشود که قطعات را بین ایستگاهها جابه جا و از برخورد با موانع اجتناب میکنند. شیائومی مدعی است این تنظیمات بیش از ۹۰ درصد لجستیک داخلی را پوشش میدهد و به کاهش خسارات و بهبود کلی منجر میشود. طبق گزارشها یک دستگاه تهویه هوا در اوج ظرفیت تقریباً هر ۶.۵ ثانیه از خط تولید خارج میشود.
کنترل کیفیت نیز به طور خودکار انجام میشود. این کارخانه برای بازرسی قطعات کلیدی از جمله صفحه مدارها و قطعات مکانیکی به بررسیهای بصری مبتنی بر هوش مصنوعی متکی است که به جای روشهای نمونه برداری سنتی با استفاده از دوربینهایی با وضوح بالا و مدلهای هوش مصنوعی انجام میشود.
ساخت و ساز این واحد به سرعت پیش رفت. پروژه مذکور در آگوست ۲۰۲۴ میلادی امضا و در نوامبر آغاز شد. درنهایت واحد تا ژانویه ۲۰۲۵ میلادی واحد ساخته شد.
